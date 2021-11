Die JBL PartyBox 710 ist bereit für Silvester

Die JBL PartyBox 710 überzeugt mit gigantischem JBL Pro Sound sowie einer einzigartigen Lichtshow und ist ab sofort verfügbar.

Das neueste Kraftpaket in der JBL PartyBox- Familie macht jede Hausparty legendär und ihren Gastgeber zur Nummer Eins. Die klangstarke JBL PartyBox 710 liefert starke 800 Watt RMS Ausgangsleistung und lässt ihren kraftvollen Bass bis in die Fingerspitzen der Gäste vibrieren.

Musik für die Augen

Die neue JBL PartyBox ist nicht einfach nur eine Soundmaschine, sondern bietet auch die perfekte Lichtshow. Die neue RGB-LED-Effekte in Form einer Acht in Kombination mit den integrierten Stroboskoplichtern, sind der ultimative Blickfang auf jeder Party. Synchron zum Soundtrack oder steuerbar über die App beamt die neue JBL PartyBox 710 alle Gäste direkt auf den Dancefloor ihres Lieblingsclubs oder weckt Erinnerungen an das letzte Festival.

Umfangreiches Gesamtpaket

Noch auf der Suche nach dem richtigen Gastgeschenk? Einfach den passenden Beat mitbringen! Die spritzwassergeschützte JBL PartyBox 710 hat robuste Räder und einen ausziehbaren Griff, sodass sie leicht transportiert werden kann. Außerdem verfügt die PartyBox über Gitarren- und Mikrofoneingänge sowie verbesserte Bedienelemente und Soundeffekte, damit jeder Partygast sich als DJ versuchen und die passende Lieblingsmusik auflegen kann.

Noch größerer Stereosound

Wenn der Freundeskreis ebenfalls auf Spitzensound steht und eine JBL PartyBox 310 oder JBL PartyBox 110 besitzt, können zwei JBL PartyBoxen mit True Wireless Stereo per Knopfdruck miteinander verbunden werden.

Die JBL PartyBox 710 ist für 749,00 Euro verfügbar.

