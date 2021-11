Neue Konzeptfläche von Samsung im KaDeWe

Ab sofort präsentiert Samsung auf einer neuen Konzeptfläche im KaDeWe in Berlin aktuelle Produkt-Highlights. Damit ist das #SamsungKaDeWe die erste Premium-Verkaufsfläche von Samsung in Deutschland.

In der modernisierten 5. Etage des legendären Berliner Department Stores KaDeWe präsentiert Samsung ein Erlebniskonzept in exklusiver Lage. Auf insgesamt 100 m2 ist eine Ausstellungs- und Verkaufsfläche im Premium Look entstanden. „Mit dem #SamsungKaDeWe schaffen wir ein Samsung Markenerlebnis, das es so in Deutschland bisher nicht gegeben hat. Im luxuriösen Ambiente bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis, das die Technologie der Zukunft nahe bringt im exklusiven Umfeld des KaDeWe“, erklärt Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics GmbH.

„Wir freuen uns, das Premium Line-Up aus TV und Haushaltswaren im neuen #SamsungKaDeWe zu präsentieren. Neben dem 110 Zoll großen MICRO LED, der seine Premiere in Deutschland feiert, zeigen weitere Produkte wie der mehrfach ausgezeichnete Dual Cook Flex Ofen und der neue Premium-Akkustaubsauger Jet, wo unsere Innovationen überall zum Einsatz kommen, wie diese ineinandergreifen und dadurch unser alltägliches Leben erleichtern und bereichern“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH.

„Mit eigenen, innovativen Storekonzepten wie dem neuen #SamsungKaDeWe möchten wir ein besonderes Erlebnis für unsere Kunden und Kundinnen schaffen, in dem wir auf individuelle und emotionale Ansprache setzen. Die moderne und vernetzte Verkaufsfläche im #SamsungKaDeWe vereint unseren hohen Anspruch an Qualität und die Liebe zum Detail“, sagt Leif-Erik Lindner, Vice President Consumer Electronics bei Samsung Electronics GmbH.

Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die aktuellsten Produkt-Highlights von Samsung aus den Bereichen Mobile, TV/AV und Home Appliances selbst zu erleben. Dazu zählen unter anderem die neuen Foldables Galaxy Z Flip3 und Fold3 5G sowie die neuen TV-Generationen MICRO LED und Neo QLED 8K. Viele Samsung Produkte sind miteinander vernetzt und reagieren in Echtzeit auf Eingaben und Befehle der Besucherinnen und Besucher. Diese erhalten somit einen eindrucksvollen Einblick, wie der eigene Alltag im Samsung Ökosystem aussehen kann. Für weitere Informationen und individuelle Beratung zu den Produkten und Connected Living von Samsung stehen auf der Fläche Produktexperten zur Verfügung.

www.samsung.de