Samsung Black Weeks Angebote

Die neuen Galaxy Foldables, TVs und viele weitere Technik-Highlights zum Black Friday und Cyber-Monday

Unter dem Motto „Samsung Black Weeks – Alles andere ist Rummel um Nichts“ läutet Samsung die Deals des Jahres ein. Wer jetzt smart shoppt, der kann nicht nur ordentlich sparen, sondern neben vielen Highlight-Deals auch zwei Weihnachtsgeschenke zum Preis von einem abstauben – und so früh entspannen. Möglich machen das die diesjährigen Samsung Black Weeks. Zu genießen gibt es 13 Tage lang jede Menge Rabatte und attraktive Bundle-Deals auf Produkthighlights aus den Bereichen Mobile, TV/AV, Haushaltsgeräte und Storage.1 Apropos Bundle: Mit der Sonderaktion „Build Your Own Bundle” erhalten Kunden zwei Aktionsprodukte nach Wahl zum Preis von einem.2 Eine Übersicht über die kombinierbaren Aktionsprodukte sowie alle weiteren Deals und Rabatte sind unter https://www.samsung.com/de/offer/black-friday/#topdeals zu finden.

Mit den Samsung Black Weeks startet Samsung dieses Jahr schon am 17. November um 16:00 Uhr in den Black Friday Sale. Bis zum 29. November um 23:59 Uhr gibt es laufend jede Menge attraktive Sonderangebote und spannende Rabatte.1 Ein ausgewähltes Angebots-Highlight sind die frei kombinierbaren Bundle-Angebote auf über 30 Produkthighlights im Samsung Online Shop, bei dem Kunden sich zwei Aktionsprodukte aussuchen, jedoch nur für eines bezahlen.2

Bundle-Highlight: Galaxy Z Flip3 5G für mich, Galaxy Watch4 gratis zum Verschenken

Das Leben kann auch ein Wunschkonzert sein – bei den frei kombinierbaren Bundles können sich Kunden ihr Aktionsprodukt und die kostenlose Aktionszugabe aus zwei Pools bestehend aus ausgewählten Produkten zusammenstellen. Mit dabei ist auch die neue Generation der Samsung Foldables. Wer sich für ein Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Z Fold3 5G oder auch eine QuickDrive™ Waschmaschine3 entscheidet, kann etwa die Galaxy Watch4 Classic oder die Buds Pro direkt kostenlos mitbestellen. Weitere Produkte im Pool sind das Galaxy Book Go 128 GB, der Odyssey Gaming Monitor G3A4 (27 Zoll), die Samsung Waschmaschine WW4000T5 oder auch der Samsung Saugroboter JetBot: Smart kombinieren und zu Weihnachten zweimal Freude schenken. Eine Liste der verfügbaren Produkte gibt es hier: https://www.samsung.com/de/offer/black-friday/2021/dein-bundle

Neben den Bundle-Highlights erwarten die Kunden weitere Höhepunkte während den Black Weeks. Darunter das Galaxy Tab S7 FE mit einem Book Cover Keyboard Slim gratis1, Direktabzüge auf Aktions-Wearables6, einen Gratiswärmepumpentrockner beim Kauf einer Aktions-Waschmaschine1, Neo QLED 4K The Frame TVs zu Sonderpreisen1 oder ein S21 5G 128 GB gratis beim Kauf einer Bespoke Kühl-/Gefrierkombination1. Diese und viele weitere attraktive Angebote finden sich unter https://www.samsung.com/de/offer/black-friday/#topdeals

Die Samsung Black Weeks starten heute und enden am 29. November um 23:59 Uhr. In diesem Zeitraum gibt es zahlreiche Angebote, attraktive Rabatte, nahezu täglich Sonderaktionen, sowie Gewinnspiele, die alle auf https://www.samsung.com/de/offer/black-friday/ bekanntgegeben werden. Wer smart shoppen möchte, der sollte täglich einen Blick in den Samsung Online Shop werfen. Alle Angebote sind zeitlich begrenzt und gelten nur solange der Vorrat reicht.