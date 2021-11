Noch bis zum 16. Januar 2022 bietet Canon Cashback für ausgewählte Produkte an. Die Aktion wird gemeinsam mit teilnehmenden Fachhandelspartnern durchgeführt.

Wer im Aktionszeitraum eine der ausgewählten Kameras der EOS R Reihe oder Canon Objektive ersteht und sich registriert, bekommt einen festgelegten Betrag zurückerstattet. So lassen sich bis zu 500 Euro pro Produkt sparen.

Wer auf eine neue EOS Vollformat-DSLR upgraden will, sich eine spiegellose Kamera der EOS R-Reihe zulegen möchte, oder Lust hat, sich mit neuen Objektiven kreativ auszuleben, sollte sich über die aktuelle Rabatt-Aktion informieren: Rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft bietet Canon Cashback auf ausgewählte Objektive und Kameras an.

Wer noch vor dem 16. Januar 2022 eines oder mehrere Aktionsprodukte kauft und sich registriert, kann sich den persönlichen Cashback-Betrag sichern. Dieser beträgt bis zu 500 Euro pro Produkt und wird nach Registrierung auf der Canon Promotionsseite zurück aufs Konto überwiesen. Deutschlandweit nehmen zahlreiche Canon Partner an der Aktion teil.

So einfach gibt’s Cashback

Die Canon Cashback-Aktion gilt für folgende Produkte sowie Kitvarianten:

● EOS R5

● EOS R6

● EOS R

● EOS 5D Mark IV

● EOS 6D Mark II

● EF 16-35mm F2.8L III USM

● EF 24-70mm F2.8L II USM

● EF 70-200mm F2.8L IS III USM

● EF 70-200mm f/4L IS II USM

Der höchste Cashback-Betrag wird beim Kauf einer EOS R5 (Abb.) ausbezahlt. Hierbei handelt es sich um eine Gutschrift in Höhe von 500 Euro. Eine Übersicht des jeweiligen Cashbacks lässt sich auf www.canon.de/winter einsehen.

Wer noch heute ein Aktionsprodukt kaufen und Cashback beantragen möchte, findet die Liste der teilnehmenden Händler hier: https://bit.ly/3k5FYUG

Die Registrierung für die Canon Cashback-Aktion kann unter folgendem Link vorgenommen werden: https://bit.ly/2ZQ95og