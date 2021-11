waipu.tv ab sofort für Smart TV-Geräte von LG verfügbar

waipu.tv, Marktführer für IPTV aus dem Internet in Deutschland, ist ab sofort auch für alle LG Modelle ab Baujahr 2018 bzw. mit mindestens WebOS 4.0 verfügbar.

Seit knapp einem Monat ist der neue waipu.tv 4K Stick verfügbar und unterstreicht die Ambition von waipu.tv, Kabel und Satellit als TV-Empfangsmöglichkeit komplett abzulösen. Im Zuge dieser Strategie kündigt waipu.tv eine weitere Plattformerweiterung an: Ab sofort ist waipu.tv auch für Smart TV-Geräte der Marke LG verfügbar. Nutzende von LG-TVs ab Baujahr 2018 können waipu.tv über den LG Content Store installieren und damit das umfassende Angebot des Marktführers für IPTV in Deutschland nutzen. Dabei lässt sich waipu.tv bequem über die LG-TV-Fernbedienung steuern – umschalten, Aufnahmen starten, das laufende Programm pausieren, an den Start zurückspringen, Sendungsdetails anzeigen und Vieles mehr ist einfach und bequem möglich.

Nutzende von waipu.tv genießen damit auch über die LG-TV-App das größte TV-Paket Deutschlands. Seit Einführung des Perfect Plus-Pakets, welches Free-TV, Pay-TV und Videos auf Abruf kombiniert, vereint waipu.tv die größte Auswahl an top TV- und Pay-TV-Kanälen und das größte Angebot an HD-Sendern auf dem deutschen Markt.

Innerhalb des LG Content Stores finden Nutzende eine App-Suche, innerhalb der sie Land und Name ihres TV-Modells eingeben können, um nur die tatsächlich für ihr Modell verfügbaren Apps zu sehen.

Weitere Informationen sind unter waipu.tv zu finden.