HEMIX Home Electronics Markt Index Q1-3/2021

Weiterhin Wachstum im Home Electronics Markt – 6,9 Prozent Umsatz-Steigerung in den ersten drei Quartalen 2021.

Der Markt für Home Electronics-Produkte (HE), dargestellt im HEMIX, Home Electronics Market Index, entwickelte sich weiter positiv. Er lag in den ersten drei Quartalen 2021, verglichen mit dem Vorjahres-Zeitraum, mit 6,9 Prozent im Plus. So wurde in den Monaten Januar bis September 2021 ein Gesamt-Umsatzvolumen von knapp 33,4 Milliarden Euro erreicht. Dabei zeigten alle Produkt-Kategorien des HEMIX – von Unterhaltungselektronik über Telekommunikation und IT-Produkte, bis hin zu Elektro-Groß- und -Kleingeräten – eine positive Entwicklung.

Entwicklung bei Consumer Electronics

Mit einem Umsatz von knapp 21 Milliarden Euro konnte der Bereich Consumer Electronics in den ersten drei Quartalen 2021 ein Plus von 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufweisen. Dabei zeigte erneut das Segment der privat genutzten IT-Produkte mit einem Umsatzzuwachs von 8,1 Prozent auf mehr als sechs Milliarden Euro die höchste Steigerungsrate. Die privat genutzte Telekommunikation stellte wieder das größte Segment und mit mehr als 9,1 Milliarden Euro ein Wachstum von 7,1 Prozent. Bei der Kategorie Unterhaltungselektronik betrug die Umsatzsteigerung 1,5 Prozent auf knapp 5,8 Milliarden Euro.

Unterhaltungselektronik

Im Bereich der Unterhaltungselektronik wurde in den ersten drei Quartalen 2021 mit Fernsehgeräten ein, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nahezu konstanter Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro (- 0,6 Prozent) erzielt. Die verkaufte Stückzahl sank um 14,9 Prozent auf knapp vier Millionen TV-Geräte. Der nahezu stabile Umsatz wurde durch den stark gestiegenen Durchschnittspreis erreicht. Dieser stieg in Q1-3/21 um 16,8 Prozent auf 649 Euro an. Die Ursachen sind ein größerer Anteil an verkauften OLED-TVs sowie Geräten mit größeren Bilddiagonalen, die beide höhere Verkaufspreise aufweisen. Das Home Audio Segment blieb mit 569 Millionen Euro Umsatz weiter im Minus (- 9 Prozent). Mit einem Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro weist die Produktgruppe Audio/Video Zubehör trotz einer gestiegenen Stückzahl bei Kopfhörern einen – wenn auch moderaten – Rückgang um 1,1 Prozent auf. Mit einem erneut hohen Zugewinn erzielten die Videogames-Konsolen ein Umsatzwachstum von 59,5 Prozent auf 455 Millionen Euro. Die Stückzahl lag mit mehr als 1,2 Millionen um 23,8 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Auch in diesem Segment sind die Durchschnittspreise mit 374 Euro und einem Plus von 28,9 Prozent höher als im Vorjahr.

Privat genutzte Telekommunikation

Bei den Produkten der privat genutzten Telekommunikation zeigten sich weiterhin die Core Wearables, beispielsweise Smart Watches und Fitnesstracker, mit großem Wachstum. Mit einer verkauften Stückzahl von knapp 4,9 Millionen Geräten (+ 17,7 Prozent) und einem auf 182 Euro (+ 11,9 Prozent) gestiegenen Durchschnittspreis wurde ein Umsatzwachstum von 31,8 Prozent auf 884 Millionen Euro erreicht. Aufgrund des auf 549 Euro (+ 10,4 Prozent) weiter gestiegenen Durchschnittspreises zeigte die Sparte der Smartphones mit 5,5 Prozent erneut ein Umsatzplus auf mehr als acht Milliarden Euro. Die verkaufte Stückzahl ging allerdings mit einem Minus von 4,4 Prozent auf rund 14,6 Millionen erneut zurück im Vergleich zu den ersten drei Quartalen 2020.

Privat genutzte IT-Produkte

Im Segment der privat genutzten IT-Produkte konnte die Produktsparte Notebooks (- 3,6 Prozent beim Umsatz und – 14 Prozent bei der Stückzahl) das Pandemie-bedingte Wachstum des Vorjahres nicht fortsetzen. Desktop-PCs erzielten bei geringerer Stückzahl (- 5,9 Prozent) bedingt durch den höheren Durchschnittspreis (+ 9,3 Prozent) ein Umsatzwachstum von 2,8 Prozent. Große Steigerungsraten hingegen erzielten die Tablet PCs: Umsatz plus 46,9 Prozent und Stückzahl plus 37 Prozent. Auch bei den Monitoren (+ 10,6 Prozent im Umsatz und + 3,4 Prozent bei der Stückzahl) setzte sich das Wachstum fort.

Entwicklung bei Elektro-Hausgeräten

Eine erneut positive Entwicklung gab es bei den Elektro-Hausgeräten: So verzeichneten die Elektro-Großgeräte ein Umsatzplus von 8,1 Prozent auf über 7,5 Milliarden Euro. Die Elektro-Kleingeräte generierten einen Zuwachs um 9,8 Prozent auf knapp 4,9 Milliarden Euro Umsatz.

