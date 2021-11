Kabellose Kopfhörer WEAR7811W von Thomson

Mit den neuen WEAR7811W von Thomson hat Hama einen kabellosen In-Ear-Ohrhörer mit aktiver Rauschunterdrückung im Progamm.

Die schönste Lieblingsmusik verhilft nicht zur Entspannung, wenn einen der laute Umgebungslärm weiterhin ablenkt und stresst. Aus diesem Grund verfügen die neuen, kabellosen Kopfhörer WEAR7811W von Thomson über Active Noise Cancelling, also eine zuschaltbare Rauschunterdrückung. Dank 5.1 Bluetooth punkten die In-Ear-Ohrhörer noch dazu mit optimaler Bewegungsfreiheit und reduzierter Latenz, also weniger Verzögerung vom Bild zum Ton. Doch nicht nur die verbaute Technik macht hier eine gute Figur, auch optisch machen die Kopfhörer mit dem schlichten Design und dem Touchcontrol-Feld etwas her.

Noch komfortabler wird die Bedienung der Kopfhörer durch die Zusammenarbeit mit den vorhandenen Sprachassistenten Siri und Google Assistant. Damit lassen sich diverse Befehle auf dem Smartphone ausführen, auch wenn dieses in der Tasche steckt.

Ebenfalls praktisch ist die integrierte Telefonfunktion, die automatisch vom Musikplayer auf einen eingehenden Anruf wechselt. Falls das Gespräch dann mal wieder etwas länger gedauert hat, versorgt die mitgelieferte Ladestation die Ohrhöhrer unterwegs bis zu dreimal mit neuer Energie. Der integrierte Akku machts möglich.

Im Handel sind die Kopfhörer WEAR7811W von Thomson inclusive Silikon-Ohrpolster in drei verschiedenen Größen und jeweils in den Farben Schwarz oder Weiß für etwa 90 Euro verfügbar.

