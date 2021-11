PlayStation Store Codes beim Kauf von Sony Fernsehern

Sony Europe B.V. startet eine Kundenaktion, bei der Käufer von BRAVIA XR Fernsehern, die weltweit ersten Fernseher mit kognitiver Intelligenz, digitale Codes für den PlayStation Store im Wert von 100 Euro erhalten können.

Das Angebot gilt für alle Käufe, die im Aktionszeitraum (vom 8. November 2021 bis 16. Januar 2022) bei den teilnehmenden Einzelhändlern getätigt werden.

Die BRAVIA XR Fernseher liefern ultrarealistische Bilder mit leuchtenden Farben und atemberaubenden Kontrasten. Der Klang steht dem herausragenden Bild in nichts nach: Die einzigartige Sound-from-Picture Reality-Technologie versetzt die Zuschauer mitten ins Geschehen, ob beim Gaming oder beim Ansehen von Filmen. Die lebensechten Farben, Details und der immersive Sound machen die BRAVIA XR Fernseher auch ideal für Spielefans, ebenso wie die schnellen Reaktionszeiten und die Unterstützung zahlreicher HDMI 2.1-Funktionen. Dank der geringen Eingabeverzögerung, die bei den Z9J Modellen z.B. nur 6,0 ms3 beträgt, wird die Action bei Sportsimulationen und Hochleistungsspielen sofort auf dem Bildschirm dargestellt. So können sich die Nutzer über flüssiges und reaktionsschnelles Gaming freuen.

Das „Gehirn“ der neuen BRAVIA XR Fernseher ist der Cognitive Processor XR. Dieser Prozessor wendet ein völlig neues Verarbeitungsverfahren an, das über herkömmliche künstliche Intelligenz hinausgeht und die Art und Weise nachahmt, wie Menschen sehen und hören. Wenn wir Gegenstände sehen, konzentrieren wir uns unbewusst auf bestimmte Punkte. Der Cognitive Processor XR, der auf kognitiver Intelligenz basiert, teilt den Bildschirm in zahlreiche Zonen ein und erkennt, wo sich der „Fokuspunkt“ im Bild befindet. Während herkömmliche künstliche Intelligenz (KI) Bildelemente wie Farbe, Kontrast und Details nur einzeln erkennen und analysieren kann, wertet der neue Cognitive Processor XR eine Vielzahl von Elementen gleichzeitig aus – genau wie unser Gehirn. Dadurch können sämtliche Elemente im Zusammenhang optimiert werden, sodass das Gesamtbild harmonisch und völlig natürlich wirkt. Herkömmliche KI kann das nicht leisten.

Zudem ist der Cognitive Processor XR in der Lage, die Position des Klangs im Signal zu analysieren, um sicherzustellen, dass der Ton genau der Handlung auf dem Bildschirm folgt. Darüber hinaus hebt der Prozessor alle Töne auf 3D Surround Sound an und schafft so eine außerordentlich realistische, immersive Klanglandschaft. Der Prozessor lernt, analysiert und versteht eine beispiellose Menge an Daten und optimiert intelligent jedes Pixel, jedes Bild und jede Szene für das authentischste Seh- und Hörerlebnis, das Sony je geboten hat.

