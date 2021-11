LG Smart TVs optimieren Prime Video-Inhalte

Der Filmmaker Mode wurde von der UHD Alliance entwickelt, die sich aus den weltweit führenden Herstellern von Unterhaltungselektronik, Film- und Fernsehstudios, Content-Vertreibern und Technologieunternehmen zusammensetzt, um das beste UHD-Erlebnis zu gewährleisten. Der 2019 erstmals vorgestellte und seit 2020 in LG-Fernsehern implementierte Filmmaker Mode wurde so konzipiert, dass die visuelle Intention der Filmemacher beibehalten wird und das Heimkinoerlebnis so nah wie möglich an die Kinofassung herankommt.

LG und Amazon gehen nun einen Schritt weiter: In ausgewählte Prime Video-Inhalte ist ein Signal eingebettet, das von LGs 4K- und 8K-Smart-TVs mit webOS 5.0 (2020) und webOS 6.0 (2021) erkannt wird, die dann automatisch in den Filmmaker Mode umschalten. Der Rollout des Software-Update für kompatible LG-Fernseher – einschließlich aller 4K OLED TVs – begann letzte Woche für Geräte des Modelljahrs 2021 (webOS 6.0).

Inhalte mit Filmmaker Mode zu erkennen und alle dafür nötigen Einstellungen automatisch umzusetzen, ohne dass der Zuschauer manuell eingreifen muss, ist ein Novum in der Branche. Dieser Schritt ebnet den Weg für künftige Fernsehgeräte, die Streaming-Dienste besser unterstützen, ohne den Zuschauern zusätzliche „Arbeit“ abzuverlangen.

Nutzer haben die Möglichkeit, den Wechsel in den Filmmaker Mode über ein Pop-up-Fenster zu bestätigen oder abzulehnen (Opt-In). Nach der Bestätigung kann der Filmmaker Mode im Einstellungsmenü jederzeit manuell ausgeschaltet, einzelne Aspekte wie beispielsweise die Bildschirmhelligkeit verändert oder einfach in einen komplett anderen Bildmodus gewechselt werden.

Während Bildverarbeitungsfunktionen wie Bewegungsglättung und Bildschärfung für die meisten Inhalte – einschließlich Sport und Fernsehsendungen – ideal sind, können sie Spielfilme im Extremfall etwas zu „glatt“ oder übermäßig bearbeitet aussehen lassen. Der Filmmaker Mode schaltet alle Bildverbesserungssysteme aus, so dass Inhalte exakt so wiedergegeben werden, wie die Regisseure es ursprünglich beabsichtigen.

In Kombination mit den tiefen Schwarztönen, dem überragenden Kontrast und den leuchtenden Farben gerade der fortschrittlichen LG-OLED-Fernseher erleben Zuschauer eine unvergleichliche Tiefe und Realitätsnähe in der großen Auswahl an Filmen und Serien von Prime Video; darunter Amazon Originals wie The Marvelous Mrs. Maisel, The Boys, The Tomorrow War und die Serie Das Rad der Zeit. Der Zugriff auf die Prime Video-App erfolgt mit einem Klick auf die Direktzugriffstaste der LG Magic Remote-Fernbedienung.

Eine Reihe weiterer Funktionen verbessert das Heimkinoerlebnis. AI Picture und Dolby Vision IQ passen die Bildeinstellungen intelligent an das Filmgenre und die Umgebungslichtbedingungen an und sorgen so für eine optimale Bildqualität bei jedem Film in jeder Umgebung. AI Sound und Dolby Atmos sorgen für besten Klang und liefern einen Surround-Sound, der Zuschauer noch mehr in das Geschehen hineinzieht.

