Deutschland Favorit – das neue Gütesiegel

Welche Produkte verdienen das Vertrauen von Kunden? Jene Angebote, die Kunden als so vertrauenswürdig bewerten, dass sie diese sogar kaufen würden. Eine neue Initiative nennt solche Produkte, die besonders viele Menschen überzeugt haben: Deutschland Favorit. Die damit einhergehenden Gütesiegel verleihen die Unternehmen Statista und SZ Institut künftig all jenen Produkten, die in einer Umfrage unter Leserinnen und Lesern so gut abgeschnitten haben, dass sie sich mit Fug und Recht als „Deutschland Favorit“ bezeichnen dürfen. Die Unternehmen Statista und SZ Institut vertrauen im Rahmen einer neuen, vielbeachteten Initiative dabei aber nicht nur der Weisheit der Vielen, sie greifen auch auf die jahrelange Erfahrung eines Expertenrats zurück, der die Erhebungen fachlich begleitet. Auf diese Weise wird das Gütesiegel „Deutschland Favorit“ den Konsumenten eine echte Orientierung am Point of Sale bieten. Kundinnen und Kunden können sich künftig vor der eigenen Kaufentscheidung an den abgefragten Kaufentscheidungen einer Mehrheit orientieren – und so zuverlässiger, sicherer entscheiden. Tatsächlich haben Gütesiegel beziehungsweise Auszeichnungen für 94 % der deutschen Konsumenten einen signifikanten Einfluss auf das Vertrauen in das ausgezeichnete Unternehmen. Das ergab eine repräsentative Konsumentenbefragung von Statista im Januar 2021 unter 3.008 Konsumenten. Diese deutliche Differenzierung am Markt steht allen Produkten offen, die sich dem Urteil der breiten SZ-Leserbefragung und des Deutschland Favorit-Expertenrats stellen wollen. Erstmals können Unternehmen nun ihre Produkte für den Deutschland Favorit 2022 über www.deutschland-favorit.de einreichen. Die Anmeldephase läuft noch bis zum 12. Dezember 2021. Die Gewinner werden Anfang März 2022 gekürt und kommuniziert.