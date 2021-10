Samsung erweitert Bespoke Konzept auf Galaxy Z Flip3

Mit der Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition belebt Samsung die Produktkategorie der Mobilgeräte mit einem frischen Konzept.

Damit können Kunden ihre Persönlichkeit über die Technologie zum Ausdruck bringen, die sie durch den Alltag begleitet: das Smartphone. Der neue Design-Ansatz erlaubt es, Geräte in einer Weise individuell zu gestalten, die im Markt einzigartig ist.

„Jeder von uns lebt das Leben auf eigene Weise: aufregend, bunt, facettenreich. Wir glauben: Technologie, die uns im täglichen Leben begleitet, sollte genauso individuell sein wie wir“, so Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics GmbH. „Wir wissen vom engen Austausch mit den Menschen, die unsere Produkte nutzen: Für viele junge Menschen, Medienschaffende, Kreative, Content Creators ist das Smartphone zum wichtigsten Werkzeug geworden, sich kreativ auszudrücken. Für sie schaffen wir mit dem Einzug des Bespoke Konzepts in die Mobile-Kategorie eine neue Möglichkeit, mit individuellen Designs selbstbewusst ihren Sinn für Ästhetik und eine Portion Extravaganz zeigen.“

Das Galaxy Z Flip3 5G mit seinem kompakten, ikonischen Design und seinen smarten Features ist ein markanter Begleiter im Alltag – und wird damit zum Lifestyle-Accessoire für den persönlichen Lebensstil. Seit Markteinführung begeistern die vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten rund um das Foldable viele Menschen: vom flexiblen Formfaktor über das kreative Zubehör bis hin zum neuen Nutzungserlebnis durch One UI. Als Antwort auf die hohe Nachfrage bietet Samsung mit der Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition einen neuen Grad an Individualität: Mit frei wählbaren Farbkombinationen und Design-Features wie Wallpaper und Cover Screen erhält das Produkt eine besondere persönliche Note.

Um die richtige Farbpalette zu finden, hat sich Samsung von aktuellen und künftigen Farbtrends genauso inspirieren lassen wie von sozikulturellen Entwicklungen. Tausende Farboptionen standen auf dem Prüfstand, um die Farben zu identifizieren, die perfekt zusammenspielen – in jeglicher Kombination. Das Ergebnis: Eine Palette von 49 verschiedenen Farbkombinationen für die Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition. Nach der Devise „Mix and Match“ können Kunden ihr eigenes Produkt designen: Für den Rahmen stehen Schwarz und Silber zur Auswahl. Bei Front und Rückseite wird es bunt mit fünf angesagten Tönen in Blau, Gelb, Pink, Weiß und Schwarz.

Menschen verändern sich, genau wie ihr Stil. Die Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition macht die Entwicklung auf Wunsch mit: Wer einen neuen Look möchte, kann als Besitzer eines Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition den Service „Bespoke Upgrade Care“ nutzen und auf neue Farben der Wahl für die Front und Rückseite umsteigen. In Deutschland bietet Samsung diesen Service über Smart Repair1 an: einfach einen Termin buchen und die Panele für ein frisches Upgrade seines Looks kostenpflichtig austauschen lassen.

Auch die Galaxy Watch4 lässt sich im Galaxy Watch4 Bespoke Studio mit verschiedenen Farben, Größen und Armbändern individuell anpassen. Zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten bringen außerdem die aktuellen Software-Updates2 – unter anderem neue Uhrendesigns, personalisierbaren Einstellungen bei der Sensitivität für die Sturzerkennung und eine neue „Knock knock”-Funktion per Handbewegung, mit der sich wichtige Apps aktivieren lassen.

Um an ihr individuelles Produkt zu kommen, können Kunden Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition und Galaxy Watch4 Bespoke Edition exklusiv über das Bespoke Studio auf Samsung.com gestalten. Das Bespoke Studio vermittelt in der 360° Vorschau einen lebendigen Eindruck der eigenen Kreation. Die individuellen Designs lassen sich sofort als Bild herunterladen – und mit anderen über Social Media teilen. Sobald die Bestellung abgegeben ist, werden die Geräte maßgefertigt3 und kommen bei den Kunden in einer besonderen Verpackung an mit einem Wallpaper und Cover Screen in Bespoke Edition, die im Einklang mit der individuellen Farbkombination des Gerätes stehen.

Verfügbarkeit

Als besonderes Angebot können sich Kunden, die die Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition erwerben, bei Eintausch ihres Altgerätes bis zu 580 € Ankaufswert und zusätzlich eine Tauschprämie in Höhe von 200 € als Vorabzug sichern4. Wie für alle Nutzer des Galaxy Z Flip3 ist auch in der Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition ein Jahr Samsung Care+ Schutz enthalten – damit sind Kunden bei unterschiedlichen Unfallschäden wie Bildschirmschäden und sonstige Schäden, die den Zugriff auf die Software des Mobilgerätes oder die Aufladung verhindern, abgesichert.

Deutschland zählt zu den ersten ausgewählten Märkten, in denen die Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition und Galaxy Watch4 Bespoke Edition ab dem 20. Oktober 2021 über das Bespoke Studio auf www.Samsung.com zur Verfügung steht. Das Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition wird als 256GB Version ab 1.149 € erhältlich sein.

