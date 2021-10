Samsung startet sieben Wochen Cashback auf TVs

Samsung hat die „TV-Helden Cashback“-Aktion gestartet, die insbesondere auf die sieben von der Stiftung Warentest mit „gut“ bewerteten Neo QLED TVs1 attraktive Cashback-Prämien gewährt.

Bis zum 5. Dezember können beim Kauf von ausgewählten Geräten der Modellreihen QN85A3, QN90A4 und QN95A5 Cashbacks abgerufen werden. Und damit nicht genug: Die Aktion lässt sich auch mit den Oktober SuperDea!s von Samsung kombinieren.

Im aktuellen TV-Ranking der Stiftung Warentest6 konnten sieben 4K Neo QLED-Modelle aus dem aktuellen Samsung Portfolio1 Noten zwischen 1,7 und 1,9 erzielen. Insbesondere die Bildqualität, die Audioqualität und die Handhabung der neuen Smart TVs bewerteten die Tester positiv. Getestet wurde der Samsung QN95A4 in 65 Zoll und 55 Zoll, der QN90A3 mit Bildschirmdiagonalen von 65, 55 und 50 Zoll sowie der QN85A2 in 65 und 55 Zoll. Mit weiteren Größen der drei Modellreihen zur Auswahl, umfasst die TV-Helden Cashback-Promotion von Samsung insgesamt 15 Aktionsgeräte aus dem aktuellen Neo QLED-Sortiment.

Kombination mit SuperDea!s möglich

In den ersten fünf Wochen der „TV-Helden Cashback“-Aktion können Käufer sogar doppelt profitieren: Sie können gleichzeitig auch die SuperDea!s Oktober (noch bis 31.10.) von Samsung nutzen und so gleich zwei Cashback-Prämien erhalten. Kauft ein Kunde im Überschneidungszeitraum der beiden Aktionen beispielsweise einen QN95A in 85 Zoll, erhält er einen Cashback in Höhe von 300 Euro und zusätzlich den Cashback der Oktober-SuperDea!s8 in Höhe von 600 Euro, wodurch beim TV-Kauf insgesamt 900 Euro eingespart werden. Nutzt dieser Kunde die SuperDea!s im Oktober zusätzlich, um eine Aktions-Soundbar zu erwerben, erhöht sich dadurch der SuperDea!s-Einzel-Cashback des gekauften Aktions-TVs. So wäre durch die Kombination der beiden Aktionen insgesamt in dem Beispiel 1.500 Euro Cashback möglich.

Online bestellen oder im Fachhandel shoppen

Kunden können die Aktions-TVs der TV-Helden Cashback Promotion wie gewohnt im Fachhandel kaufen oder über den Samsung Online Shop bestellen. Für den Erhalt des TV-Helden Cashback ist lediglich bis spätestens 19. Dezember eine Registrierung des Geräts unter Angabe von Namen, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse sowie Seriennummer und Modell-Code plus Hochladen des Kassenbelegs bzw. der Bestellbestätigung und Rechnung unter samsung.de/cashback erforderlich. Um Cashback für die Aktions-Geräte aus den Oktober SuperDea!s zu erhalten, ist eine Registrierung bis zum 14. November unter der Aktionsseite samsung.de/superdeals notwendig.

www.samsung.de