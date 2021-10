Wireless-Lautsprecher Zeppelin von Bowers und Wilkins

Bowers & Wilkins bringt das neue Modell seines Wireless-Lautsprechersystems Zeppelin mit High-Resolution-Sound auf den Markt.

Der neue Zeppelin ist ein komplettes Stereosystem in nur einem Gerät. Er basiert auf dem unübertroffenen Know-how von Bowers & Wilkins in puncto Lautsprecherentwicklung für Studios und Privathaushalte. Seine mit Premium-Technologien ausgestatteten Treiber sind in dedizierten Lautsprechereinheiten links und rechts des großen Subwoofers in der Mitte angeordnet.

Auf Performance ausgelegt

Angetrieben wird das System von Verstärkern mit insgesamt 240 Watt Leistung. Die hochwertigen Bauteile befinden sich in einem besonders stabilen, akustisch optimierten Gehäuse, dessen Form eine optimale Klangleistung gewährleistet. Die Kanten aller Treibereinheiten wurden mit minimalem Materialeinsatz hergestellt, um eine hervorragende Schallabstrahlung zu ermöglichen. Das Ergebnis ist raumfüllender Stereo-Sound.

Der neue Zeppelin ist mit zwei entkoppelten Doppelkalotten-Hochtöner ausgestattet, die aus der preisgekrönten 600 Serie Anniversary Edition stammen. Diese sind jeweils am äußeren Rand des Gehäuses montiert und vollständig von Vibrationen abgeschirmt, die von anderen, größeren Treibern auf das Gehäuse übertragen werden. So entsteht ein weiträumiger, hochpräziser Sound mit breiter Klangbühne.

Für den Mitteltonbereich stehen zwei 90-mm-Treiber mit der firmeneigenen Fixed Suspension Transducer-(FST) Technologie zur Verfügung, die bei allen Premium-Standlautsprechern von Bowers & Wilkins zum Einsatz kommt – auch bei den Modellen der 800 Serie Diamond, die in den Abbey Road Studios bevorzugt als Monitorlautsprecher genutzt werden.

Der neue 150-mm-Subwoofer stattet den offenen, hochauflösenden Klang des Systems mit tiefen, detaillierten und raffinierten Bässen aus. Er ist im Zentrum der Lautsprecherstruktur angebracht und wurde sorgfältig optimiert, um unerwünschte Vibrationen des Gehäuses zu vermeiden. Dies ermöglicht eine sauberere und agilere Basswiedergabe.

Jede Zeppelin Generation hat zu seiner Zeit neue Standards im Hinblick auf Soundqualität gesetzt. Mit seiner bewährten Treibertechnologie und der neuen Hi-Res-Streaming-Plattform ist der neue Zeppelin nun besser denn je. Er liefert eine außergewöhnliche musikalische Performance – egal, ob Sie Musik-Streaming Dienste über Bluetooth oder eine Netzwerkverbindung abspielen.

Unverkennbares Design

Seit mehr als 15 Jahren zeichnet sich der Zeppelin durch Ästhetik und Einzigartigkeit aus. Dabei ist die Form wie bei allen Produkten von Bowers & Wilkins an akustischen Prinzipien ausgerichtet. Der Zeppelin ist in einer hellen (Pearl Grey) und einer dunklen Ausführung (Midnight Grey) verfügbar. Der Lautsprecher ist zudem mit einer zuschaltbaren Beleuchtung ausgestattet, die für faszinierende Lichtreflektionen auf dem Metallsockel sorgt.

Lieblingsmusik sofort verfügbar

Für das Musik-Streaming vom Mobilgerät, Tablet oder Computer wartet der neue Zeppelin mit AirPlay 2 sowie aptX Adaptive Bluetooth auf. Somit ist er für iOS- und Android-Nutzer gleichermaßen geeignet.

Für Spotify-Fans steht Spotify Connect zur Verfügung, das neben hoher Klangqualität auch praktischen Bedienkomfort gewährleistet. Ein großer Vorteil des neuen Zeppelins ist außerdem, dass er sich über die Bowers & Wilkins Music App steuern lässt, die sofortigen Zugriff auf zahlreiche Streaming-Dienste wie Deezer, Last.fm, Qobuz, SoundCloud, TIDAL und TuneIn bietet.

Vernetzt, intelligent, intuitiv

Der neue Zeppelin ist mit einer integrierten Alexa-Funktion ausgestattet, sodass sich das Gerät ohne zusätzliche Komponenten bequem per Sprachbefehl steuern lässt. Anwender fordern Alexa einfach auf, den gewünschten Song abzuspielen, und schon legt der Zeppelin los. Alternativ können sie das Produkt auch über die Tasten an der Rückseite des eleganten Gehäuses bedienen.

Der Zeppelin ist in jeder Hinsicht auf Langlebigkeit ausgelegt. Sein leistungsstarkes digitales „Gehirn“ kann auch zu einem späteren Zeitpunkt per Software erweitert werden. Die Einführung einer Multiroom-Funktion ist bereits für Frühjahr 2022 geplant. Dieses Upgrade wird es ermöglichen, das Gerät sowohl mit anderen neuen Zeppelin Lautsprechern als auch mit kabellosen Hi-Res-Lautsprechern der Bowers & Wilkins Formation Serie zu einem Multiroom-System zu verbinden.

The Beauty of Sound

Der Zeppelin ist zurück – und stellt alle früheren Modelle in den Schatten. Musikenthusiasten müssen sich nun nicht mehr zwischen einem voll ausgestatteten, mit Streaming-Diensten kompatiblen Wireless-Lautsprecher und elegantem, raffiniertem Design mit raumfüllendem Klang entscheiden.

Der Zeppelin ist ab sofort zum Preis von 799 Euro in den Farben Pearl Grey (helle Ausführung) und Midnight Grey (dunkle Ausführung) verfügbar

www.bowerswilkins.com