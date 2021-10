Offizielle Gaming-Ausrüstung von League of Legends

Logitech G hat in Zusammenarbeit mit Riot Games eine Reihe von League of Legends Sammlerstücken für das Gaming-Setup vorgestellt.

Wie es Logitech G Gamer*innen gewohnt sind, liefert auch diese Zusammenarbeit mit Riot Games erstklassige Qualität, zugeschnitten auf die Nutzer*innen. In dem typischen League of Legends Hextech-Look and -Feel hat Logitech G eine Reihe von Produkten entwickelt, darunter das Logitech G PRO X Gaming Headset, die Logitech G PRO Wireless Gaming Maus, die Logitech G PRO Mechanical Gaming Tastatur und das Logitech G840 XL Gaming Mauspad.

„Wenn du ein Spiel wie League of Legends liebst, tauchst du darin ein, als wäre es die reale Welt“, sagt Peter Kingsley, CMO von Logitech G. „Wir haben diese Kollektion in Zusammenarbeit mit dem League of Legends-Team entwickelt, um unsere PRO-Reihe mit dem kultigen Hextech-Design von League of Legends zu verbinden. Das Headset, die Tastatur, die Maus und das Mauspad sind in den League-Farben gehalten und bilden eine einzigartige Kollektion.“

In League of Legends ist Hextech die von Magie durchdrungene Technologie, die die Regionen von Piltover und Zaun versorgt. Das Hextech Design kombiniert die Geometrie der Art Deco inspirierten Architektur mit einer mystischen, magischen Kraft.

„Wir freuen uns sehr, unsere Partnerschaft mit Logitech G fortzusetzen“, sagt Ashley Maidy, Head of Consumer Products bei Riot Games. „Sie sind ein fantastischer Partner, wenn es darum geht, das Spielerlebnis zu verbessern und League of Legends zum Leben zu erwecken. Die neue Pro-Level-Kollektion steigert das Spielerlebnis, indem sie unsere League of Legends Hextech-Technologie in elegante, leistungsorientierte Produkte umsetzt.“

Das PRO X Gaming Headset League of Legends Edition wurde für League-Fans und Pro-Gamer*innen entwickelt. Es basiert auf der bewährten PRO X-Technologie, die mit und für Esports-Profis entwickelt wurde, und bietet eine erstklassige Konstruktion für Komfort und Langlebigkeit mit Blue VO!CE-Technologie für beste Kommunikation und 7.1-Surround-Sound für maximalen Klang.

Die PRO Mechanical Gaming Tastatur League of Legends Edition ist eine kompakte Tastatur, die Platz auf dem Tisch für Low-Sens Mousing schafft. Die langlebigen GX Brown Tactile Switches liefern ein deutliches Feedback, ohne zu laut zu sein oder abzulenken. Die Tastatur verfügt über programmierbares LIGHTSYNC RGB und einen integrierten Speicher, mit dem die Spieler ein Beleuchtungsmuster für Turniere anpassen und speichern können.

Logitech G bringt auch die PRO Wireless Mouse als League of Legends Edition auf den Markt. Diese Maus verfügt über LIGHTSPEED Wireless, eine ultraleichte Bauart und einen HERO 25K-Sensor für pixelgenaues Zielen. Mit 4-8 anpassbaren Tasten, darunter vier abnehmbare Seitentasten, bietet die PRO Wireless Mouse Kontrolle und Präzision auf Profi-Niveau.

Das G840 XL Gaming-Mauspad bringt den Summoner’s Rift auf deinen Schreibtisch und verbindet die Kollektion miteinander. Das großzügige 900 mm x 400 mm große Pad bietet eine gleichmäßige, stabile Höhe von 3 mm, um Störungen bei der Mausbewegung zu vermeiden und gleichzeitig maximale Spielkonfigurationsmöglichkeiten zu bieten.

Sie alle sind Teil einer Sammlung, die mehr ist als nur ein Gaming-Setup. Es sind Werkzeuge der Legende, geschmiedet durch Magie, gehärtet durch Wissenschaft und geführt von Champions.

www.logitechg.com