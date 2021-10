TikTok Smart-TV-App auf LG webOS verfügbar

LG Electronics bringt die beliebte soziale Videoplattform TikTok auf ihre Fernseher. Ab sofort können Nutzer der TV-Geräte die App auf der webOS-Plattform herunterladen.

Die App ist Teil eines Firmware-Updates und ist unter anderem für alle OLED- und NanoCell-Geräte des 2021er (webOS 6.0) und 2020er (webOS 5.0) LG TV-Lineups seit dem 7. Oktober verfügbar. Damit ergänzt LG das bereits umfangreiche Angebot an Smart-TV-Apps auf webOS. In den kommenden Monaten wird die TikTok-App auch für TV-Geräte, die mit webOS 4.5 ausgestattet sind, verfügbar sein.

Mit rund 800 Millionen monatlich aktiven Nutzern gehört TikTok zu den beliebtesten Social-Media-Plattformen weltweit und steht vor allem bei der Gen Z (zwischen 16 und 24 Jahren) hoch im Kurs. Die Plattform bietet unendliche Mengen an Videos, die speziell auf den jeweiligen Geschmack zugeschnitten sind. Ein personalisierter Video-Feed, basierend auf dem, was die Nutzer sehen, mögen und teilen, zeigt unterschiedlichste Videos: Von Comedy, Spielen, Heimwerken bis hin zu Essen, Sport oder Memes. Mit der App bringt LG die lustigen Inhalte in das eigene Wohnzimmer.

Die webOS-Plattform von LG bietet den Besitzern von LG-Fernsehern eine außergewöhnliche Benutzerfreundlichkeit sowie eine Vielzahl von Funktionen wie Sprachsuche und -steuerung, integrierte KI-Algorithmen und einfache Konnektivität. Über die Plattform können die Nutzer auf eine Vielzahl von Inhalten zugreifen, darunter Netflix, YouTube, Amazon Prime Video und LG Channels.

