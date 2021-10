UNITED IMAGING GROUP mit virtueller Roadshow

Als Alternative zur Herbst-Roadshow der UNITED IMAGING GROUP, wurde am 5.Oktober die „INFO-BOX Spezial“ über den geschlossenen YouTube-Kanal der UIG ausgestrahlt.

Rund 200 Händlern konnten die „INFO-BOX Spezial“live verfolgt. Für Händler, die die Veranstaltung nicht live sehen konnten, lassen sich alle Vorträge nachträglich abrufen. Nach den Informationen der Geschäftsleitung präsentierten Einkauf, Marketing, Vertrieb und der Bereich Trends & Training Details zur Marktsituation und zu aktuellen Projekten.

Trotz der aktuell angespannten Liefersituation hat die Industrie die UIG unterstützt und in Zusammenarbeit mit dem UIG-Einkauf wieder attraktive Messeangebote für das Weihnachtsgeschäft zusammengestellt, die noch bis zum 22.Oktober bestellbar sind.

Trotz des Lockdowns, der damit verbundenen Geschäftsschließungen im 1. Halbjahr und einer schleppenden Erholung der Kundenfrequenz in den Innenstädten, liegt der kumulierte Gesamtumsatz der UIG von Januar bis September 2021 bei einem Plus von 24,0 %. Zum Ende des 3.Quartals waren nahezu alle Sortimentsbereiche im Plus .Bei den spiegellosen Kameras (+ 63,2 %) und den Videoprodukten (+ 70,2 %) liegt der Zuwachs sogar weit über allen Erwartungen, rückläufig hingegen ist das Segment der Spiegelreflexkameras (- 31,1 %).

Black Friday ist nicht nur das Shopping-Event des Jahres, sondern auch ein Verkaufszeitpunkt mit extrem dynamischer Preisentwicklung. Um mit den Black Friday-Angeboten so flexibel wie möglich zu bleiben, wird die UIG in diesem Jahr auf eine Black Friday-Beilage verzichten und die Aktionsprodukte erstmals im Rahmen einer großen Social-Media-Kampagne bewerben. Für Weihnachten wird es wieder eine gedruckte Zeitungsbeilage geben. Nach den positiven Erfahrungen mit der Re-Opening-Kampagne, die im Juni 2021 lief und bei der erstmals eine Beilage mit einer großen Google-Werbung durch die UIG unterstützt wurde, wird auch hier eine parallele Online-Bewerbung eine zentrale Rolle spielen. Im Rahmen des Re-Openings konnten mit den Google-Anzeigen mehr 4,8 Mio. Impressions und 38.000 Klicks auf die beworbenen Landing-Pages erzielt werden.

Im September 2021 wurde eine Rahmenvereinbarung mit World Geographic Excursions geschlossen, einem inhabergeführtem Spezialanbieter für hochwertige Fotoreisen. Ab sofort haben die UIG-Mitglieder in Zusammenarbeit mit World Geographic Excursions die Möglichkeit, ihren Kunden exklusive Fotoreisen anzubieten, um damit ihre Kompetenz als Fotoprofi zu unterstreichen und ihre Kunden noch stärker an sich zu binden.