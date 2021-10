Schnelles Wi-Fi 6 mit Business Access Points von D-Link

D-Link stellt fünf neue Business Access Points der neuesten WLAN-Generation 802.11ax – kurz Wi-Fi 6 – vor.

Konzipiert für Unternehmen jeder Größe sowie Schulen und Behörden, bringen sie mehr Sicherheit in jede Organisation und machen diese fit für die Herausforderungen der Zukunft. Mit allen Modellen lassen sich Netzwerke unkompliziert erweitern oder neu aufbauen. Power-over-Ethernet sorgt hier für eine flexible Installation. Dank der D-Link Netzwerkmanagementlösung Nuclias können die Access Points je nach Bedarf zentral Desktop-basiert per Nuclias Connect oder ortsunabhängig über die Nuclias Cloud verwaltet werden. Mit dem neuen DNH-200 Nuclias Connect Hub Plus können Nuclias Connect Access Points und Überwachungskameras bequem verwaltet werden.

Schnelles WLAN für Unternehmen

Mit dem DBA-X2830P, DBA-X1230P, DAP-X2850, DAP-X2810 sowie dem DWL-X8630AP gehen fünf neue Business Access Points aus dem Hause D-Link an den Start. Alle Modelle sind auf die künftigen Herausforderungen des Unternehmens- sowie des Schulalltags zugeschnitten und überzeugen mit schnellem WLAN der neusten Generation 802.11ax – kurz Wi-Fi 6. Für Umgebungen mit einer hohen Gerätedichte ist der DWL-X8630AP konzipiert, der mit Datenraten von bis zu 3,6 Gbit/s überzeugt. MU-MIMO und Dualband-Technologie beim DBA-X2830P, DBA-X1230P, DAP-X2850 und beim DAP-X2810 sorgen für eine optimierte Nutzung aller verfügbaren Datenströme und einen hohen Datendurchsatz, auch in Umgebungen mit einer sehr hohen Gerätedichte. Für die maximalen Datenübertragungsraten vom WLAN ins kabelgebundene Netzwerk sorgen beim DBA-X2830P, DAP-X2850 und DWL-X8630AP je ein 2,5 Gigabit LAN-Port.

Sicheres Netzwerk und flexible Installation

Alle fünf neuen Modelle verfügen über verschiedene Sicherheitsstandards, die das Unternehmensnetzwerk vor unerwünschten Zugriffen schützen. Dazu zählen WPA3-Verschlüsselung, MAC-Adressfilterung, Captive Portal (DBA-X2830P, DBA-1230P, DAP-X2850, DAP-X2810) sowie Rogue AP Detection beim DWL-X8630AP. Dank Power-over-Ethernet lassen sich alle fünf Modelle flexibel installieren – beispielsweise in schwer zugänglichen Bereichen, in denen Stromkabel extra verlegt werden müssten. Der DAP-X2850, DAP-X2810 und DWL-X8630AP funktionieren je als einzelner Access Point oder als Teil einer skalierbaren, zentralisierten Netzwerkumgebung.

Ortsunabhängige Verwaltung über die Cloud

Ab in die Cloud geht es mit dem DBA-X2830P und dem DBA-X1230P. Diese Access Points lassen sich dank Nuclias Cloud bequem per Web-Browser Portal oder Nuclias Cloud App für Smartphone und Tablet verwalten. Einmal installiert, erhalten sie über die Cloud automatisch verfügbare Updates. Zudem haben Administratoren jederzeit Zugriff auf das Netzwerk. Hiervon profitieren vor allem Organisationen ohne eigene IT-Abteilung und solche, deren Netzwerk beispielsweise von einem Managed-Service-Provider betreut wird. Nutzer erhalten beim Kauf eine einjährige Nuclias Cloud Lizenz kostenlos dazu.

Zentrales Management mit Nuclias Connect

Zwei der neuen Access Points – DAP-X2850 und DAP-X2810 – sind speziell auf die leistungsstarke Remote-Netzwerkmanagementlösung Nuclias Connect ausgelegt. Durch das hohe Maß an Skalierbarkeit eignet sich Nuclias Connect für Unternehmen und Behörden jeder Größe – vom kleinen Café über Schulen und Bibliotheken bis zum mittelständischen und großen Unternehmen. Mit Nuclias Connect steht Anwendern eine zentralisierte desktop-basierte Software zu Verfügung, die sich leicht in ein bestehendes Netzwerk integrieren lässt.

Zentrales AP- und Videoüberwachungsmanagement

Der neue DNH-200 Hub ist mit der neuen Nuclias Connect Software ausgestattet und sorgt für ein einfaches, zentrales Multi-Layer-Management von bis zu 20 D-Link Netzwerkkameras und / oder 50 Nuclias Connect Access Points. Mit der kosteneffizienten Standalone-Lösung lassen sich auch die neuen Modelle in großer Stückzahl unkompliziert verwalten. Integriert sind in dem smarten Controller auch eine Reihe von Netzwerkmanagement-, Sicherheits-, Überwachungs- und Fehlerbehebungs-Funktionen. Als Netzwerk-Videorekorder können Echtzeit- oder aufgezeichnete Videos von bis zu 20 Kameras angezeigt werden. Zudem können verschiedene Aufzeichnungsmodi in 4K-Auflösung voreingestellt werden: kontinuierlich, manuell, geplant oder ereignisbasiert.

