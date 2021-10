Nackenbügel-Lautsprecher SRS-NS7 von Sony

Der SRS-NS7 von Sony ermöglicht in Verbindung mit dem mitgelieferten Funksensor, einem BRAVIA XR Fernseher und der 360 Spatial Sound Personalizer App von Sony kinogleichen Dolby Atmos Surround Sound.

Eine X-Balanced Speaker Unit und ein passiver Radiator sorgen für kristallklaren, kraftvollen Sound. Eine angenehme und flexible Passform kombiniert mit bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit machen den SRS-NS7 zur perfekten Ergänzung für jedes Heimkino.

Sony präsentierte heute den neuen kabellosen Nackenbügel-Lautsprecher SRS-NS7, mit dem die Nutzer in ihr ganz persönliches, fesselndes Kinoerlebnis eintauchen können. Gleichzeitig wurde der Funksender WLA-NS7 vorgestellt, der im Zusammenspiel mit ausgewählten Kopfhörern von Sony das gleiche immersive Hörerlebnis gewährleistet wie der SRS-NS7.

Ganz in Musik und Filme eintauchen

Der SRS-NS7 ist der weltweit erste kabellose Nackenbügel-Lautsprecher, der – kombiniert mit BRAVIA XR Fernsehern von Sony – Dolby Atmos-kompatibel ist. Der Lautsprecher bietet das einzigartige 360 Spatial Sound-Erlebnis von Sony, das sich mit der 360 Spatial Sound Personalizer App perfekt auf den Nutzer zuschneiden lässt.

Zusammen mit dem mitgelieferten Funksender und BRAVIA XR Fernsehern ordnet der SRS-NS7 virtuelle Dolby Atmos-Lautsprecher um den Nutzer herum an4 und versetzt ihn damit direkt ins Filmgeschehen. Die Verwendung ist einfach: Den mitgelieferten Funksender einfach mit einem optischen und einem USB-Kabel an den Fernseher anschließen, den SRS-NS7 via Bluetooth mit dem Sender koppeln – fertig!

Wer sich ein noch besseres, perfekt personalisiertes Hörerlebnis wünscht, verwendet den 360 Spatial Sound Personalizer: Diese App ermöglicht es, Fotos von den Ohren des Nutzers aufzunehmen, die individuellen Höreigenschaften zu analysieren und mithilfe der Ergebnisse den Klang zu optimieren.

Neben Dolby Atmos-Inhalten auf dem Fernseher unterstützt der SRS-NS7 in Verbindung mit einem Smartphone auch 360 Reality Audio. Mit kompatiblen Musikdiensten wie Deezer, nugs.net und TIDAL, die via Smartphone verfügbar sind, können die Hörer vollkommen in die Musik eintauchen und echte Konzert-Atmosphäre genießen.

Überhaupt ist der SRS-NS7 sehr vielseitig. Er ist nicht nur der perfekte Partner für die BRAVIA XR Fernseher, sondern lässt sich auch mit Geräten wie Laptops, Tablets und Smartphones verbinden, sodass die Nutzer ihre Lieblingsunterhaltung in 2-Kanal-Stereo hören und genießen können.

Eingehüllt in mitreißenden Sound

Dank der renommierten Audiotechnologien von Sony liefert der SRS-NS7 eine klare Akustik und einen kraftvollen Schalldruck für sattere, tiefere Töne. Eine X-Balanced Speaker Unit maximiert den Membranbereich des kompakten Lautsprechers, was den Schalldruck erhöht und eine kristallklare Wiedergabe von Musik und Stimmen gewährleistet. Darüber hinaus richtet der nach oben abgewinkelte Lautsprecher den Klang direkt auf die Ohren aus: So können die Nutzer auch nachts Filme und Musik genießen, ohne andere zu stören. Der Passivradiator verstärkt zudem die niedrigen Frequenzen für klare Bässe, kraftvolle Soundeffekte und tiefe Beats.

Bild und Ton, perfekt synchronisiert

Der mitgelieferte Funksender minimiert Audioverzögerungen, wenn der SRS-NS7 mit BRAVIA XR Fernsehern verbunden ist. Ton und Bild werden präzise aufeinander abgestimmt, sodass die Nutzer ihre Dolby Atmos-Filme uneingeschränkt genießen können.

Passkomfort für Nonstop-Entertainment

Wer gerne nächtelang Filme schaut oder Serienmarathons liebt, ist mit dem SRS-NS7 bestens gerüstet. Dank des flexiblen, ergonomischen Designs liegt der Lautsprecher stets sicher und bequem um den Hals – so dürfen Filme, Fernsehsendungen oder Konzerte ruhig mal länger dauern. Mithilfe des flexiblen Bands an der Unterseite lässt sich der Lautsprecher leicht auf die perfekte Passform einstellen.

Und natürlich setzt auch der Akku dem Vergnügen kein vorzeitiges Ende. Der SRS-NS7 liefert bis zu 12 Stunden Strom und bis zu 5 Stunden bei maximaler Lautstärke – das reicht selbst für die längsten Filme und Sendungen. Sollte der Akku doch einmal zur Neige gehen, lässt sich der Lautsprecher mit einer 10-minütigen Schnellladung per USB-C-Kabel für bis zu 60 Minuten zusätzliche Wiedergabezeit aufladen.

Der SRS-NS7 kann aber nicht nur bestes Entertainment: Er ermöglicht auch komfortables freihändiges Telefonieren und erleichtert damit das Arbeiten zu Hause. Dank optimaler Platzierung des Mikrofons wird die eigene Stimme in hervorragender Qualität eingefangen und übertragen, während die X-Balanced Speaker Unit dafür sorgt, dass auch die Stimmen der Gesprächspartner klar wiedergegeben werden. Die Echounterdrückung minimiert Rückkopplungen und trägt zusätzlich dazu bei, dass alle Gesprächsteilnehmer gut hören und gehört werden.

Ganz auf Komfort ausgelegt, ist der SRS-NS7 zudem mit einer Multipoint-Verbindung ausgestattet. Dadurch können zwei Geräte gleichzeitig an den Lautsprecher angeschlossen werden, zum Beispiel ein Laptop und ein Smartphone12. Wenn auf dem Laptop ein geschäftlicher Anruf eingeht, während Musik vom Smartphone läuft, kann der Nutzer das Gespräch mit einem Klick auf die Wiedergabe-/Anruftaste links am Nackenbügel annehmen. Sobald der Anruf beendet ist, wird die Musikwiedergabe automatisch fortgesetzt.

Dank seines spritzwassergeschützten IPX4-Designs13 lässt sich der SRS-NS7 überall im Haus verwenden, auch bei alltäglichen Aufgaben wie dem Abwasch. Außerdem können die Nutzer dank des offenen Designs selbst dann Musik hören oder Sendungen verfolgen, wenn sie nicht direkt am Wiedergabegerät sind, und bekommen dabei auch mit, was um sie herum vor sich geht.

Hochwertiges und praktisches Design

Der SRS-NS7 hat eine Stoffoberfläche, die sich angenehm anfühlt und das Tragen zum Vergnügen macht. Mit einem Nackenband aus Silikon und einer weichen Beschichtung auf der Unterseite eignet er sich perfekt für den täglichen Gebrauch und ist leicht zu reinigen.

Der SRS-NS7 punktet aber nicht nur mit einem eleganten Design, sondern auch mit Umweltfreundlichkeit. Kunststoff macht weniger als 5 % seiner Verpackung aus. Darin zeigt sich das Bestreben von Sony, die Umweltauswirkungen seiner Produkte und Verfahren zu reduzieren.

360 Spatial Sound auch mit dem Kopfhörer

360 Spatial Sound von Sony wird auch auf ausgewählten Sony Kopfhörern verfügbar sein, wenn sie mit dem Funksender WLA-NS715 und BRAVIA XR Fernsehern16 gekoppelt werden.

Der Nackenbügel-Lautsprecher SRS-NS7 ist inklusive Funksensor zum Preis von 299 Euro verfügbar.

