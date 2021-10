Neuer kabelloser Kopfhörer WF-C500 von Sony

Der neue, kompakte True Wireless Kopfhörer WF-C500 verbindet hohe Klangqualität mit einzigartiger Klanganpassung, Benutzerfreundlichkeit, langer Akkulaufzeit und Wasserfestigkeit – perfekt zum Musikhören unterwegs.

Der WF-C500 ist ideal für alle, die auf vollständig kabellose Kopfhörer umsteigen und ihre Lieblingsmusik in noch besserer Qualität genießen möchten. Die einzigartigen Funktionen zur Klanganpassung, das kompakte Design, leichtes Bluetooth-Pairing, eine lange Akkulaufzeit und Wasserfestigkeit sorgen dafür, dass Nutzer ihre Musik überallhin mitnehmen und dank der trendigen Farbvarianten der Kopfhörer auf jedes Outfit abstimmen können.

WF-C500 – Kleines Format, großer Klang

Die kabellosen Kopfhörer WF-C500 passen dank ihres kompakten Designs perfekt ins Ohr. Die kompakte Größe sollte jedoch nicht täuschen: Ausgerüstet mit DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), bieten die Kopfhörer einen exzellenten Klang. Die DSEE-Technologie stellt verlorengegangene hohe Frequenzen und sanfte Fadeouts wieder her und gewährleistet so ein authentischeres Hörerlebnis. Ganz gleich, ob elektrisierender Pop oder basslastiger Rap auf dem Programm steht: mit dem Equalizer in der Sony | Headphones Connect App lässt sich der Klang der Kopfhörer WF-C500 individuell abstimmen. Die Nutzer können unter einer Vielzahl von Einstellungen wählen, um den Sound an das jeweilige Musikgenre anzupassen, und sogar eigene Einstellungen definieren und speichern.

Komfort ist alles

Die Kopfhörer WF-C500 sind klein und leicht, sitzen stets sicher in den Ohren und sind damit die perfekten Begleiter für jede Gelegenheit. Dank ihrer abgerundeten Form sind sie angenehm zu tragen, sodass sich die Nutzer ganz auf das Wesentliche konzentrieren können – die Musik. Das neue ergonomische Oberflächendesign stabilisiert den Sitz im Ohr noch zusätzlich.

Kompaktes und stilvolles Etui

Das zylindrische Ladeetui ist klein und passt problemlos in die Hand- oder Jackentasche. So lassen sich die Kopfhörer immer problemlos mitnehmen. Der durchsichtige Deckel mit Milchglas-Textur verleiht dem Etui eine elegante, luxuriöse Anmutung.

Nahtloser Hörgenuss

Die Kopfhörer WF-C500 sind ganz darauf ausgelegt, das tägliche Musikhören zum nahtlosen Vergnügen zu machen. Mithilfe der benutzerfreundlichen Tasten können die Nutzer nicht nur Musiktitel abspielen, anhalten oder überspringen und die Lautstärke regulieren, sondern auch bequem auf ihren bevorzugten Sprachassistenten – Google Assistant oder Siri – zugreifen, um freihändig Anrufe zu starten und entgegenzunehmen.

Ein Tastenklick und schon ist der Sprachassistent aktiviert, um bequem Wegbeschreibungen abzurufen, Musik abzuspielen und Nachrichten zu senden2. Auch freihändiges Telefonieren ist möglich, wobei die Stimme dank des hochwertigen, integrierten Mikrofons klarer erfasst wird als je zuvor.

Ideal für unterwegs

Die Kopfhörer WF-C500 bieten eine Akkulaufzeit von 10 Stunden, die sich mit dem praktischen Ladeetui auf insgesamt bis zu 20 Stunden aufstocken lässt. Wenn es einmal besonders eilt, bringt eine 10-minütige Schnellladung bis zu 60 Minuten Spieldauer3. Dank Schutzklasse IPX44 können Spritzwasser und Schweiß den Kopfhörern WF-C500 nichts anhaben. So können sich die Nutzer in jeder Situation frei zu ihren Beats bewegen.

Viel beschäftigt? Die Kopfhörer WF-C500 eignen sich auch ideal für Multitasking: Wer Musik hören und gleichzeitig Gespräche führen möchte, nimmt einfach nur einen Ohrhörer aus dem Ladeetui und verwendet ihn wie gewohnt5.

Die stabile, zuverlässige Bluetooth-Verbindung sorgt für ein reibungsloses Hörerlebnis ohne störende Soundunterbrechungen. Der Bluetooth-Chip der Kopfhörer WF-C500 überträgt den Ton gleichzeitig an das linke und das rechte Ohr und gewährleistet mit seinem optimierten Antennendesign eine hervorragende Hörerfahrung. Und dank der niedrigen Audiolatenz macht auch das Ansehen von Filmen noch mehr Spaß.

Ganz in die Musik eintauchen mit 360 Reality Audio

Der Kopfhörer WF-C500 unterstützt die Wiedergabe von 360 Reality Audio-Titeln, abgestimmt auf die individuelle Form und Größe der Ohren der Nutzer. Mit 360 Reality Audio können die Nutzer Musik ganz so genießen, als wären sie auf einem Konzert oder mit ihrem Lieblingskünstler im Aufnahmestudio8.

Nachhaltigkeit im Blick

Beim Design des WF-C500 hat Sony nicht nur auf eine stilvolle Optik geachtet, sondern auch auf Nachhaltigkeit. Das Verpackungsmaterial beider Modelle ist plastikfrei und entspricht damit dem Bestreben von Sony, die Umweltauswirkungen seiner Produkte und Verfahren zu verringern9.

Der WF-C500 ist in den Farben Schwarz, Weiß, Eisgrün und Korallenorange erhältlich und kostet 99,90 Euro.

www.sony.de