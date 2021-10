Samsung SuperDeals mit erhöhtem Cashback sichern

Ein TV von Samsung, eine Soundbar oder doch beides? Die Samsung SuperDeals halten im Oktober wieder attraktive Angebote bereit, durch die sich der Kauf eines Aktionsgeräts lohnt.

Je nachdem, ob sich interessierte Kunden für einen TV, eine Soundbar oder jeweils ein Gerät aus beiden Bereichen entscheiden, profitieren sie von der einfachen oder im Fall einer erhöhten Cashback-Prämie im Wert von bis zu 1.200 Euro. Die Aktion läuft bis zum 31. Oktober und umfasst neben mehreren Neo QLED-, QLED-, und Lifestyle-Modellen unterschiedliche Soundbars rund um die Q- und S-Serie.

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und so langsam beginnt wieder die Zeit der gemütlichen Film-Abende. Um seinen Kunden die Chance zu bieten, sich für individuelle TV-Erlebnisse zu Hause hochwertig einzudecken und dabei sogar von attraktiven Cashback-Prämien zu profitieren, starten im Oktober wieder die beliebten Samsung SuperDeals. Das breitgefächerte Aktionsportfolio umfasst neben mehreren ausgewählten Neo QLED-, QLED-, und Lifestyle-Modellen auch ausgewählte Soundbars, deren Cashback-Prämie sich ganz einfach erhöhen lässt. So erhalten Kunden, die sich sowohl für einen Aktions-TV als auch für eine Soundbar entscheiden, die Prämie des teureren Geräts noch einmal obendrauf.

Erhöhter Cashback

Ein guter Deal winkt Kunden beim Kauf des neuen QN95A.2 Je nach Bildschirmgröße verspricht der Neo QLED von Samsung eine Cashback-Prämie von bis zu 600 Euro. Wird der Kauf noch um eine Soundbar erweitert, erhöht sich automatisch auch die Prämie auf 1.200 Euro. Für welche Soundbar aus dem Aktionsportfolio sie sich entscheiden, steht Kunden frei. Zur Wahl stehen verschiedene Modelle der Q- und S-Serie, die The Terrace Soundbar sowie die beiden Soundtower MX-T70 und MX-T50. Beim Einzelkauf einer Soundbar warten Cashback-Prämien im Wert von bis zu 150 Euro.

Mit Blick auf die zur Verfügung stehenden Aktions-TVs können Kunden aus insgesamt 13 Modellen in unterschiedlichen Größen wählen. Neben sieben Neo QLED- und vier QLED-Modellen umfasst das Aktionsportfolio auch die beiden Lifestyle-TVs The Sero3 und The Serif.4 Hier versprechen die Varianten mit den größten Bildschirmdiagonalen in Kombination mit einer Soundbar attraktive Prämien bis zu 300 Euro.

Im aktuellen Fernsehertest der Stiftung Warentest5 haben sechs 4K Neo QLED-Modelle aus dem aktuellen Portfolio die Bewertung „gut“ erhalten und dabei Noten zwischen 1,8 und 1,9 erzielt. Die Tester bewerteten insbesondere Bildqualität, Ton sowie die Handhabung der TVs. Ausgezeichnet wurden die Samsung Neo QLED TVs QN95A2 in 55 Zoll, der QN90A6 mit einer Bildschirmdiagonale von 65, 55 und 50 Zoll sowie der QN85A7 in 65 und 55 Zoll.

Direkt Online bestellen

Kunden können die Geräte wie gewohnt über den Samsung Online Shop unter samsung.com/de bestellen oder beim Fachhändler kaufen. Für den Erhalt des Cashback ist eine Registrierung der jeweiligen Aktionsgeräte bis spätestens 14.11.2021 (Ausschlussfrist) unter Angabe von Namen, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse sowie Seriennummer und Modell-Code plus Hochladen des Kassenbelegs (bei Erwerb im stationären Handel) bzw. der Bestellbestätigung und Rechnung (bei Erwerb im Online-Handel) unter samsung.de/superdeals erforderlich.

Kunden, die ihre Aktionsgeräte bei einem teilnehmenden Händler kaufen, zahlen zunächst den üblichen Preis und können das Gerät nachträglich ganz einfach unter samsung.de/superdeals registrieren. Um die erhöhte Cashback-Prämie zu erhalten, ist es nicht notwendig, die beiden Geräte am selben Tag zu kaufen. Wichtig ist nur, dass die Produkte gleichzeitig über das Promotool von Samsung registriert werden. Der Registrierungszeitraum geht zwei Wochen über das Ende der eigentlichen Aktion hinaus und endet somit am 14. November 2021.

www.samsung.de