Samsung startet weiteren Monat PremiumPlus Aktion im Oktober

Wer sich bis zum 31.10.2021 für einen Aktions-TV von Samsung entscheidet, kann sich über Cashback oder starke Prämien freuen.

Bis zum 31. Oktober 2021 erhalten interessierte Kunden dank der wiederholten Fortsetzung der PremiumPlus Aktion ein neues Smartphone, die passende Soundbar oder Galaxy Buds Live beim Kauf eines Aktionsgeräts gratis dazu. Alternativ können Kunden bei allen Modellen auch einen Cashback-Betrag wählen. Zusätzlich erhalten Kunden beim Kauf des Lifestyle TVs The Frame2 einen passenden Rahmen gratis dazu. Samsung gestaltet die PremiumPlus Aktion für Kunden und Händler flexibel für eine Vielzahl an interessierten Käufern.

Im Herbst freuen sich insbesondere Serienfans auf zahlreiche neue Staffeln und können nun von der erneut verlängerten Aktion PremiumPlus profitieren und wertvolle Prämien beim Kauf eines Aktions-TVs erhalten. Teil der Aktion sind die aktuellen Neo QLED 8K Modelle3 QN800A und QN900A sowie die Lifestyle-Fernseher The Frame und The Terrace4 und die Ultrakurzdistanzprojektoren The Premiere LSP9T und LSP7T. Beim Kauf dieser Modelle freuen sich Kunden zusätzlich entweder über eine Soundbar, die das Heimkino Erlebnis abrundet, das Samsung Galaxy S21 5G, das Galaxy S20FE oder die Galaxy Buds Live.

Premium: Gute Bildqualität und überzeugendes Gesamtpaket

Von einem Premium-TV erwarten die Kunden eine Bildqualität, die einen förmlich in ihren Bann zieht und ein intensives Seherlebnis ermöglicht. Mit den 8K Neo QLED Modellen sind diese Modelle in puncto Bildqualität bei PremiumPlus vertreten. „Neben der beeindruckenden Bildqualität stehen bei der gesamten Samsung Neo QLED Reihe aber auch die Aspekte Design, Bedienung und Funktionsumfang im Fokus und müssen ebenso hohe Ansprüche erfüllen, um den Kunden ein vollumfängliches TV-Gesamtpaket anbieten zu können“, erklärt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung. „Mit einer weiteren Fortsetzung der überaus erfolgreichen Aktion PremiumPlus möchten wir unseren Kunden eine attraktive Möglichkeit bieten, sich für den Serienherbst zu rüsten. Zugleich unterstützen wir unsere Partner im Handel mit den klaren Prämien und einer unkomplizierten Online-Abwicklung.“

Samsung Soundbar als Zugabe beim eines Aktions-TV-Gerätes

Prämie einfach selber aussuchen

Samsung Galaxy S21 5G als Zugabe

Für jedes Aktionsmodell stehen wahlweise eine Prämie oder ein Cashback-Betrag zur Auswahl. Wer sich zum Beispiel für einen QN900A in 753 oder 85 Zoll3 entscheidet, wählt zwischen der Premium-Soundbar HW-Q950A oder einer Cashback-Summe von 600 bzw. 1.000 Euro. Auch zahlreiche Lifestyle-TVs sind Teil der Aktion. So freuen sich Kunden beim Kauf eines The Terrace über die Zugabe der passenden The Terrace Soundbar, während Käufer von The Premiere ein gratis Galaxy S21 5G erhalten. Zudem enthalten alle Aktions-TVs zusätzlich das Made for Germany Paket5 mit Streaming-Content inklusive, welches Kunden ein großartiges Entertainment-Angebot für Film- und Serienhighlights sowie Sport in hoher Bildauflösung und faszinierender Klangkulisse bietet. Solange sich der Kunde für ein Aktionsgerät mit deutschem Modell-Code entschieden hat, kann er dieses nach dem Kauf ganz einfach unter samsung.de/premiumplus registrieren, die Wunschprämie auswählen und sie innerhalb von 45 Werktagen nach Registrierung erhalten. Wichtig ist hier, dass das Gerät mit einem deutschen Modell-Code gekennzeichnet sein muss, der es zur Teilnahme an der Aktion berechtigt. Die entsprechenden Produkte inklusive Modell-Codes sind in den Teilnahmebedingungen unter samsung.de/premiumplus zu finden.

Der Aktionszeitraum von Samsung PremiumPlus verlängert sich bis zum 31. Oktober 2021. Registrierungen der im Handel erworbenen Produkte sind bis zum 14. November 2021 online möglich. Bei Fragen zum Registrierungsprozess können sich Kunden unter der Telefonnummer 06196 / 77555 – 12 oder per E-Mail an aktionen@samsung.de an den Samsung Support wenden.