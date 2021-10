Denon Home Wireless-Lautsprecher jetzt mit Alexa und 5.1 Surround-Sound

Die gesamte Denon Home Lautsprecher-Serie – Denon Home 150, 250, 350 sowie die Denon Home Sound Bar 550 – verfügt nun über „Alexa Built-in“. Für die Sprachsteuerung ist ab sofort also kein separates Alexa-fähiges Gerät mehr erforderlich.

Um die Sprachsteuerungsfunktion für Denon Home Produkte zu nutzen, aktivieren Anwender zunächst das eingebaute Mikrofon mithilfe der HEOS App und verbinden den Lautsprecher mit ihrem Alexa-Konto. Sobald das Mikrofon eingeschaltet ist, leuchtet die bisher ausgeschaltete Lichtleiste an der Gerätevorderseite. Nun können sie Alexa dazu auffordern, Musik oder die aktuellen Nachrichten abzuspielen, die Wettervorhersage abzurufen, Smart-Home-Geräte zu steuern und vieles mehr. Aus Datenschutzgründen wird das Mikrofon der Denon Home Lautsprecher erst nach Aktivieren der Alexa-Funktion eingeschaltet.

Darüber hinaus können zwei weitere kapazitive Tasten an der Oberseite der Denon Home Lautsprecher genutzt werden: Eine Taste dient zum Stummschalten des Mikrofons, mit der anderen wird Alexa auf aktives Zuhören eingestellt, sodass Anwender ihre Sprachbefehle direkt und ohne das Aktivierungswort „Alexa“ äußern können. Beim Stummschalten des Mikrofons leuchtet die Lichtleiste an der Vorderseite kurz rot auf, und die zugehörige Taste bleibt so lange rot unterlegt, bis das Mikrofon wieder eingeschaltet wird.

Kabelloser 5.1-Surround-Sound mit der Denon Home Sound Bar 550

Heimkino-Fans können nun ein immersives Surround-System erstellen, indem sie ihre Denon Home Sound Bar 550 kabellos mit zwei Denon Home Lautsprechern verbinden, die als Rear-Kanäle eingesetzt werden. So nutzen sie die Kompatibilität der Soundbar mit den 3D-Audioformaten Dolby Atmos und DTS:X optimal. Für größere Räume und noch imposantere Bässe kann zusätzlich ein Subwoofer des Typs Denon DSW-1H angeschlossen werden – fertig ist das vollständige 5.1-Surround-System.

Unabhängig davon, für welche Option sich Anwender entscheiden, erfolgt die Audiofilterung automatisch, um den bestmöglichen Sound zu erzielen. Tiefere Frequenzen werden an den Subwoofer umgeleitet, sodass die Soundbar ihren Fokus auf maximale Klarheit und Präzision legen kann. Über die HEOS App lässt sich jede der genannten Konfigurationen in Sekundenschnelle einrichten.

Denn HEOS All mit neuer Oberfläche für das Streamen von Musik

Verbesserte Basswiedergabe

Die hochmoderne DSP-Technologie ermöglicht es den renommierten Toningenieuren von Denon, die Leistung bestehender Produkte auch im Nachhinein zu optimieren. Dieses Firmware-Update verleiht der Denon Home Sound Bar 550 nun noch präzisere, schnellere und kontrolliertere Bässe für Musik und Filme.

HEOS App im neuen Look

Die HEOS App erstrahlt nun in neuem Glanz. Besitzer von Produkten mit HEOS Built-in profitieren von einer neuen Benutzeroberfläche, die das Navigieren sowie das Steuern ihrer Musiksysteme nun noch einfacher macht.