Joko und Klaas unterhalten jetzt als Samsung Botschafter

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf unterhalten jetzt als Samsung Botschafter und starten den Beginn der langfristig angelegten Partnerschaft mit einer Kampagne zum Galaxy Z Fold3, Galaxy Z Flip3 und der Galaxy Watch4.

Durch die Kooperation mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf startet Samsung eine weitere Kommunikationsoffensive für die neue Generation seiner faltbaren Smartphones und Smartwatches sowie langfristig für die gesamte Marke Samsung. Zum Start der Kampagne geht es um die Foldables Galaxy Z Flip3 5G und Galaxy Z Fold3 5G sowie die Smartwatch Galaxy Watch4. Diese ersten Schritte von Joko und Klaas an der Seite von Samsung sind für ein breites Publikum konzipiert und sollen vor allem auch die Zielgruppen der Millennials und der Gen Z erreichen.

Im Intro des ersten Werbespots erklären Joko und Klaas in gewohnter Manier ihr künftiges Engagement für Samsung: „Wir sind Technik-Freaks: Wir lieben sehr gute Technik. Und zufällig macht Samsung sehr gute Technik. Wenn aber sehr gute Technik nicht sehr gut präsentiert wird, flippen wir aus! Doch streichen Sie das Problem jetzt von der Liste, wir machen jetzt gute, nein, sehr gute Werbespots – und zwar exklusiv für die sehr guten Produkte von Samsung.“

„Sehr gute Technik. Sehr gut präsentiert“

Folgerichtig läuft die aus insgesamt sechs Werbespots bestehende Kampagne zum Start der Kooperation daher unter dem Motto „Sehr gute Technik. Sehr gut präsentiert.“. Sie zeigt Joko und Klaas in bester Präsentierlaune, wenn sie in jeweils 20-sekündigen Dialogen die selbstausgemachten Vorteile der neuen Smartphones Galaxy Z Fold3 5G und Galaxy Z Flip3 5G oder der Galaxy Watch4 beleuchten. Die Spots werden nach und nach im Kampagnenzeitraum veröffentlicht und sorgen so immer wieder neu für Abwechslung.

Statt die Produkte einfach lächelnd und lobend in die Kamera zu halten, spielen Joko und Klaas ihren Humor aus, nehmen sich selbst und die Werbung nicht allzu ernst und punkten so zu Beginn der Kooperation für die neuen Foldables von Samsung. Zum Beispiel wird die Telefon-Funktion des Galaxy Z Fold3 5G als revolutionäres Key-Feature des Smartphones präsentiert, das auf Tablet ähnliche Größe auffaltbare Display dagegen nur beiläufig erwähnt. Joko und Klaas nutzen gekonnt und humorvoll Werbeklischees und verleihen der Kooperation mit Samsung dadurch nicht nur eine große Portion Selbstironie, sondern auch einen hohen Grad an Authentizität.

Die Foldables und die Galaxy Watch4 sind erst der Anfang

Mario Winter, Vice President Marketing bei Samsung Electronics GmbH, blickt erwartungsvoll auf die Zusammenarbeit: „Wir sind stolz, mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf Deutschlands beste Entertainer für Samsung gewonnen zu haben. Das Duo soll nicht nur unseren neuen faltbaren Smartphones zu ihrem großen Schritt in den Massenmarkt verhelfen, sondern ermöglicht es uns auch langfristig, die Menschen für eine humorvoll und authentisch inszenierte Marke zu begeistern – und das über verschiedene Produktkategorien aus dem Samsung Kosmos.“

Die Kampagne zu den faltbaren Smartphones und der Galaxy Watch4 startet am 24. September und ist für acht Wochen sowohl im TV als auch online auf YouTube sowie in eigens angepassten Formaten auf den Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram, TikTok und Snapchat zu sehen. Ergänzt werden die TV- und Onlinespots von einer Landing-Page, auf der Fans sämtliche Clips sowie weitere Infos finden können.

An der Konzeption und Umsetzung waren neben Joko und Klaas selbst auch ihre hauseigene Kreativagentur und Produktionsfirma Florida Reklame sowie Cheil Germany beteiligt. Die Mediaplanung verantwortete Starcom.

Gekommen um zu bleiben

Die Kampagne mit Fokus auf die neuen Foldables und die Galaxy Watch4 markiert nur den Anfang einer langfristigen Kooperation von Samsung mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Künftig werden sie auch über die Mobilgeräte hinaus in andere Produktwelten von Samsung eintauchen und diese mit ihrem einzigartigen Humor und Charme der Welt präsentieren.

