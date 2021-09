Samsung verlängert Gaming Deals bis zum 28. September

Noch bis zum 28. September haben begeisterte Gamer die Chance, ihr Spielerlebnis zu attraktiven Preisen aufs nächste Level zu heben.

Kunden, die sich für einen TV oder eine Soundbar aus dem Aktionsgeräteportfolio entscheiden, erhalten einen Teil des Kaufpreises in Form einer Cashback-Zahlung zurück. Erwerben sie dazu noch einen Samsung Monitor oder eine ergänzende Soundbar, wird die Cashback-Prämie automatisch erhöht.

Es sind die technischen Feinheiten, die einen TV zu einem nahtlos eingebundenen Teil des Gaming-Setups machen. So kann man beim richtigen TV auch in dunklen Szenen den Überblick behalten oder schon im Voraus hören, aus welcher Richtung sich die Gegner nähern. Durch die passenden Gaming-Funktionen wie den Game Mode, den Black Equalizer oder den niedrigen Input-Lag eignen sich die TVs und Soundbars von Samsung hervorragend für ausgiebige Gaming-Sessions. Das bestätigt auch der renommierte Verband der Elektrotechnik (VDE), der unter anderem dem QN90A2 und dem QN85A3 als erste TVs der Branche die VDE-Auszeichnungen „Low Input Lag“ und „HDR 1000“4 verliehen hat.

Erhöhtes Cashback und noch mehr Gaming-Spaß

Auch der Herbst steht ganz im Zeichen des Gamings für passionierte Fans: Samsung verlängert die seit dem 18. August laufenden Gaming Deals noch bis zum 28. September 2021. Nutzer, die sich in besagtem Zeitraum für ein Aktionsmodell entscheiden, erhalten dafür eine Cashback-Prämie im Wert von bis zu 500 Euro. Kommt dazu noch ein Samsung Monitor oder eine ergänzende Soundbar, wird die jeweilige Prämie automatisch erhöht.

Das Aktionsportfolio setzt sich neben zahlreichen Modellen der Samsung Neo QLED- und QLED-Reihe aus Produkten des Lifestyle-Portfolios, Soundbars der Q- und S-Serie sowie ausgewählten Soundtowern zusammen. Je nachdem, ob sich interessierte Kunden für ein einzelnes Modell oder zusätzlich für einen Monitor oder eine Soundbar von Samsung entscheiden, profitieren sie von der einfachen oder einer erhöhten Cashback-Prämie.

Freie Auswahl bei Soundbars und Monitoren

So können sich beispielsweise Käufer des Neo QLED-TVs QN95A5 in 85 Zoll entweder eine Cashback-Prämie in Höhe von 450 Euro sichern oder diese auf 900 Euro erhöhen, indem sie ein zusätzliches Gerät erwerben. Sowohl bei den Monitoren als auch bei den Soundbars können sie dabei frei aus einer Auswahl von Modellen wählen, die sich im Falle der Monitore von Gaming- über Smart- bis hin zu High Resolution- und Standard Curved-Modellen erstreckt.

Bei den Soundbars stehen Kunden dieselben Modelle zur Verfügung, die sich auch zur Erhöhung der Cashback-Prämie mit einem Monitor kombinieren lassen. So können interessierte Kunden etwa die Q-Soundbar HW-Q950A entweder als Zusatz zum Aktions-TV erwerben – oder sie kombinieren die Soundbar mit einem der Monitore. In beiden Fällen erhöht sich die Cashback-Prämie des jeweils teureren Produkts. Das größtmögliche Cashback winkt mit dem 4K-Ultra-Kurzdistanz-Projektor The Premiere in der Variante LSP9T: In Kombination mit einem Monitor oder einer Soundbar von Samsung wartet eine Cashback-Prämie von 1000 Euro.

Bestellen und nachträglich registrieren

Kunden können die Geräte wie gewohnt über den Samsung Online Shop unter samsung.com/de bestellen oder bei ausgewählten Fachhändlern kaufen.

Kunden, die ihre Aktionsgeräte bei einem teilnehmenden Händler oder im Samsung Online Shop kaufen, zahlen zunächst den üblichen Preis und können das Gerät nachträglich ganz einfach unter samsung.de/gamingdeals registrieren. Um die erhöhte Cashback-Prämie zu erhalten, ist es nicht notwendig, die beiden Geräte am selben Tag oder vom selben Händler zu kaufen. Wichtig ist nur, dass die Produkte gleichzeitig über das Promotool von Samsung registriert werden. Der Registrierungszeitraum geht zwei Wochen über das Ende der eigentlichen Aktion hinaus und endet somit am 12. Oktober 2021.

