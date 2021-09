Asus ExpertBook B5 Flip OLED

Das ExpertBook B5 Flip OLED (B5302F) ist als Convertible optimal für einen mobilen Geschäftsalltag gerüstet – ob im Homeoffice, im Büro oder unterwegs.

Die performante Ausstattung mit neuestem Intel Core Prozessor, bis zu 32 GB Arbeitsspeicher und großem SSD-Speicherplatz mit Unterstützung für Dual-SSD-RAID ermöglicht reibungsloses und produktives Arbeiten auch bei anspruchsvollen Aufgaben. Zudem bietet das ExpertBook eine lange Akkulaufzeit sowie zahlreiche Funktionen und Technologien, welche die Arbeitseffizienz unterwegs verbessern.

OLED-Technologie für optimale visuelle Darstellung

Das 13,3 Zoll FHD-Display des neuen ExpertBook B5 Flip verfügt über ein OLED-Panel, das in jeder Situation eine atemberaubende Farbgebung liefert. Um auch in besonders hellem Licht oder im Außenbereich die beste Darstellung zu bieten, ist das Touchdisplay zudem entspiegelt. Vom TÜV Rheinland ist es für geringe Blaulicht-Emissionen als besonders augenschonend zertifiziert. Das ExpertBook B5 Flip OLED unterstützt einen Stylus-Pen mit bis zu 4096-Druckstufen für flüssiges Schreiben und Zeichnen. Für Kreativ- und Grafikarbeiten verfügt das Notebook über einen 100-prozentigen DCI-P3 Farbraum und ist PANTONE-validiert für ultralebendige, naturgetreue Farben.

Das ExpertBook B5 Flip OLED ist mit einem Intel Core Prozessor der 11. Generation, Iris Xe Grafik, bis zu 32 GB Arbeitsspeicher sowie bis zu 1TB PCIe SSD ausgestattet. Es unterstützt die Dual-SSD-RAID-Technologie, die Geschwindigkeitsvorteile beim Speichern und Lesen von Daten bietet und zudem die Ausfallsicherheit erhöht: Da die Daten auf beiden SSDs gespeichert werden, können sie schnell und einfach wiederhergestellt werden, sollte eine SSD ausfallen.

Praktische Features für produktives mobiles Arbeiten

Das neue ExpertBooks B5 Flip OLED ist ideal für mobile Professionals. Es verfügt über ein präzisionsgefertigtes Gehäuse, das ganz auf Leichtigkeit und Mobilität ausgerichtet und nach dem anspruchsvollen Militärstandard MIL-STD 810H besonders stabil und belastbar ist. Das ExpertBook B5 Flip OLED ist 1.300 Gramm leicht. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden und einer Schnellladefunktion ist das ExpertBook bestens gerüstet für ausgedehnte Arbeitstage oder lange Flüge.

Um produktives und bequemes Arbeiten an jedem Ort zu ermöglichen, ist das ExpertBook B5 Flip OLED mit einer hintergrundbeleuchteten Tastatur und dem ASUS NumberPad 2.0 ausgestattet, einem in das Touchpad integrierten beleuchteten Ziffernblock. Für eine verbesserte Gesprächsqualität in Videokonferenzen filtert die innovative KI-Geräuschunterdrückung unerwünschte Umgebungsgeräusche heraus. Zum Schutz der Privatsphäre und sensibler Geschäftsdaten verfügt das ExpertBook B5 Flip OLED über einen integrierten Fingerabdrucksensor und TPM 2.0-Chip sowie eine mechanische Webcam-Abdeckung.

Das ExpertBook B5 Flip OLED (B5302F) ist ab sofort ab 1.699 Euro (UVP) verfügbar.

www.asus.de