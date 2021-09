ASUS Chromebook Flip CX5 und Detachable CZ1 verfügbar

Ab sofort sind das neue Chromebook Flip CX5 und Chromebook Detachable CZ1 in Deutschland im Handel erhältlich.

Das Chromebook Flip CX5 verbindet die Performance eines Intel Core Prozessor der 11. Generation und Intel Iris Xe Grafik in einem ultraleichten und eleganten Design. Zahlreiche vielseitige Features wie das 360° ErgoLift-Scharnier, eine beleuchtete Tastatur und der Stylus mit integriertem Fach zum Verstauen und Aufladen sorgen für Produktivität und hohen Komfort, ob zuhause oder unterwegs.

Mit dem besonders robusten und flexiblen Design des Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000) können Schüler ihr volles Potenzial ausschöpfen. Gegen alltägliche Stöße und Stürze bietet es zahlreiche Schutzfunktionen wie einen umlaufenden Gummischutz und eine stoßfeste Abdeckung. Ein frei verstellbarer Ständer, Full-Size-Tastatur und eine lange Akkulaufzeit bieten die nötige Produktivität und Flexibilität für einen digitalen Schulalltag.

Elegantes Powerhouse

Mit dem Chromebook Flip CX5 sind Nutzer jederzeit bestens gerüstet. Sein leichtes Gewicht von nur 1,4 kg macht das neue Chromebook besonders mobil und portabel. Im Inneren sorgen ein Intel Core Prozessor (bis zu 11. Generation), Intel Iris Xe Grafik und bis zu 16 GB Arbeitsspeicher für höchste Performance. Die schnelle PCIe SSD bietet bis zu 512 GB Speicherplatz und einen blitzschnellen Zugriff auf gespeicherte Daten.

Das 360° ErgoLift-Scharnier hält das Display des Chromebook Flip CX5 sicher in jedem Winkel, flexibel im Notebook- oder Zelt-Modus oder klassisch als Tablet. Im Notebook-Modus hebt das ErgoLift-Scharnier die Tastatur leicht an und sorgt so für eine bequemere Schreibposition und eine verbesserte Soundqualität. Dank der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur können Nutzer auch in dunkleren Umgebungen produktiv arbeiten.

Das 14 Zoll große NanoEdge-Display mit FHD-Auflösung unterstützt einen hochsensiblen und reaktionsschnellen USI Stylus Pen für präzises Schreiben und Zeichen. Dieser kann im integrierten Stylus-Fach verstaut und in kürzester Zeit aufgeladen werden – nach nur 15 Sekunden Ladung ist der Stylus Pen für 45 Minuten betriebsbereit. Mit WiFi 6 und zahlreichen I/O-Ports, einschließlich Thunderbolt 4, ermöglicht das Chromebook Flip CX5 nahtlose und ultraschnelle Konnektivität. Dabei bleiben sensible Daten dank des integrierten, von Google entwickelten Titan C-Sicherheitschips geschützt. Zudem ist das Chromebook zum Schutz der Privatsphäre mit einer Webcam-Abdeckung ausgestattet.

Trotz seines kompakten Designs bietet das Chromebook Flip CX5 einen satten, Harman/Kardon-zertifizierten Sound. Mit zwei hochwertigen Stereolautsprechern und großen Resonanzkammern erzeugt das Chromebook Surround-Sound-Effekte in Hi-Fi Audio-Qualität, die mit den Soundeigenschaften größerer Notebooks vergleichbar sind. Für grenzenloses Entertainment unterstützt das Chromebook Flip CX5 die Cloud-Gaming-Dienste Google Stadia und NVIDIA GeForce NOW, um Spiele – ohne Downloads oder Installation – aus der Cloud zu streamen. Mit dem Zugriff auf den Google Play Store eröffnet sich Nutzern zudem eine große Auswahl an Apps.

Ultrarobuster und flexibler Lernbegleiter

Das Chromebook Detachable CZ1 hält dem Schulalltag zuverlässig stand: Alle vier Außenseiten und Kanten sind durch eine robuste Gummileiste geschützt, die die Auswirkungen physischer Stöße reduziert. Dank der stabilen Verarbeitung erfüllt das Chromebook den strikten US-Militärstandard MIL-STD 810H und übersteht auch gelegentliche Stürze aus bis zu 120 cm Höhe. Zudem verfügt die Oberfläche des Gehäuses über ein strapazierfähiges 3D-Finish, um Fingerabdrücke und Kratzer zu reduzieren.

Das 10,1 Zoll große FHD-Touchdisplay des Chromebook Detachable CZ1 kommt im 16:10 Format, ist 400 Nits hell und bietet lebendige Farben sowie eine intuitive Eingabe. Zudem ist das Display vom TÜV Rheinland für geringe Blaulicht-Emissionen zertifiziert und ist somit auch bei langem Arbeiten besonders augenschonend. Eine magnetische, frei einstellbare Ständerabdeckung und die abnehmbare Tastatur ermöglichen es, das Chromebook Detachable CZ1 jederzeit flexibel an neue Aufgaben anzupassen. So lässt sich das Gerät beispielsweise zum Zeichnen und Schreiben flach hinlegen, oder zum Ansehen von Videos einfach aufstellen, und bleibt dabei immer in einer stabilen Position. Mit dem präzisen Stylus Stift können Schüler Notizen machen, skizzieren oder spontane Ideen notieren, und ihn anschließend zum Aufladen im integrieren Fach verstauen. Nach nur 15 Sekunden Ladezeit kann der Stylus-Pen wieder für 45 Minuten genutzt werden.

Für doppelte Kreativität ist das Chromebook mit zwei Kameras ausgestattet, mit denen Schüler hochwertige Bilder und Videos mit lebendigen Farben aufnehmen können: einer 8MP-Kamera auf der Rückseite und einer 2MP-Kamera auf der Vorderseite. Die Akkulaufzeit von bis zu 11 Stunden reicht für einen ganzen Schultag. Mit Zugriff auf den Google Play Store haben Schüler eine große Auswahl an Apps für Lernen und Freizeit.

