Loewe klang bar5 mr mit 3D Atmos Sound

Die neue 5.1.2 Dolby Atmos Multiroom Soundbar Loewe klang bar5 mr ist zusammen mit dem Subwoofer Loewe klang sub5 erhältlich und sorgt für ein Heimkino- Erlebnis der Superlative.

Die Multiroom Loewe klang bar5 mr lässt die Herzen von Filmliebhabern höherschlagen. Entwickelt für eine präzise Klangwiedergabe garantiert die Soundbar im Verbund mit dem druckvollen Subwoofer eine Gesamtmusikleistung von 800 Watt. Ausgestattet mit Dolby Atmos, DTS-X, DTS Play-Fi, Atmos virtual und Virtual X sorgt das Klangwunder für ein eindrucksvolles Filmerlebnis mit immersivem Sound. Ebenfalls an Bord ist die Soundtechnologie Dolby Atmos Music, welche für räumlichen 3D-Sound sorgt und das Wohnzimmer in einen Konzertsaal verwandelt. Die Loewe klang bar5 mr ist eine der ersten Soundbars, welche diese Technologie unterstützt. Für die Nutzung muss lediglich eine Apple TV-Box an die Soundbar angeschlossen und die Musik über Apple Music abgespielt werden.

Zwei nach oben gerichtete Lautsprecher sowie zwei weitere, seitlich platzierte Lautsprecher sorgen dabei über Schallreflexion von Wänden und Decke für detaillierten 3D-Raumklang im Heimkino. Zusätzlich verfügt die Soundbar über zwei Center-Lautsprecher, die von den Loewe Akustikexperten speziell gewichtet wurden, um Dialoge oder Gesangsstimmen zu betonen und jederzeit klar wahrnehmbar wiederzugeben. So liefert die klang bar 5mr den typischen warmen und sonoren Loewe Klang, der die Marke traditionell auszeichnet. Dialoglastiges Kammerspiel, brachialer Action-Kracher, HD- Musik-Stream oder Gaming mit Mehrkanalton kommen mit diesem Set voll zur Geltung.

Starker Bass der Spitzenklasse

Der drahtlose Subwoofer Loewe klang sub5 rundet das Klangbild der klang bar5 mr harmonisch und kraftvoll ab. Dabei setzt Loewe auf eine runde Bauform, die sich mit kompakten Abmessungen, hochwertiger Materialität und einem eleganten Look präsentiert. Die spezielle Bauweise des Subwoofers ermöglicht es den Akustikingenieuren, zwei 6-Zoll-Aktivlautsprecher und vier Passivradiatoren in Form eines Hexagons unter dem Akustikstoff anzuordnen. Durch dieses Prinzip erreicht der kompakte Subwoofer ein beeindruckendes Bassfundament und bleibt zugleich komplett vibrations- und schwingungsfrei.

Grenzenloses Entertainment

Dank einer nativen App und umfangreichen Wireless-Fähigkeiten werden nicht nur sämtliche Streaming-Dienste, sondern auch Technologien wie Google Chromecast und Apple AirPlay 2 unterstützt. Somit können Nutzer aus einer Vielfalt von Services wie etwa Spotify, Amazon Music, Tidal, Deezer und Internetradio wählen. Drei HDMI-Anschlüsse, 4K-Upscaling und 4K-Pass- Through lassen bei der Verbindung mit UHD-Playern, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen keine Wünsche offen. Ergänzt wird dieser Komfort mit der neuen Loewe klang remote, welche schnellen und unkomplizierten Zugriff auf alle Entertainment-Optionen der Soundbar ermöglicht.

Klare Designsprache

Auch in puncto Design zeigen sich die Loewe klang bar5 mr mit Loewe klang sub5 von ihrer besten Seite. Ausgezeichnet mit dem Red Dot und iF Design Awards, bereichern die klare Formensprache und hochwertigen Materialien jedes Interieur und bieten sich als perfekte Ergänzung zu den neuen Loewe TV- Linien an. Das elegante Akustikgewebe sorgt für einen anspruchsvollen und eleganten Look und fügt sich nahtlos in das Wohnambiente ein. Leicht zugängliche lokale Tasten mit Multicolor-Status-LEDs zeigen viel Liebe zum Detail und runden das Design harmonisch ab.

Unendliche Klangwelten

Die Soundbar erzeugt in Verbindung mit dem Subwoofer bereits ein beeindruckend realistisches räumliches Klangbild und bietet sich perfekt als eigenständige Ergänzung zu modernen TV-Geräten an. Für noch größere Ansprüche lässt sich die Soundbar zukünftig mit der Multiroom-Plattform Loewe klang mr erweitern. In wenigen Augenblicken lassen sich beispielsweise zusätzliche Loewe klang mr Lautsprecher als rückwertige oder Frontkanäle mit der Soundbar klang 5 mr verbinden. So entsteht im Handumdrehen ein äußerst leistungsfähiges, modulares Multichannel-Heimkinosystem.

Darüber hinaus lässt sich die Loewe klang bar5 mr in Verbindung mit weiteren Loewe klang mr Lautsprechern auch in ein Multiroom-Audiosystem integrieren, um Musik oder andere Audioinhalte im gesamten Haus zu streamen. Die Loewe Multiroom Serie kommt im ab September 2021 auf den Markt.

Preise und Verfügbarkeit Die Loewe klang bar5 mr mit dem Loewe klang sub5 sind ab sofort für eine unverbindliche Preisempfehlung von 1.359,00 EUR im Fachhandel erhältlich.

www.loewe.tv