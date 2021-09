Thomas Jacob (CCO) der EURONICS Deutschland eG verlässt das Unternehmen

Nach 3 Jahren bei EURONICS verlässt Thomas Jacob das Unternehmen in bestem Einvernehmen und kehrt in seine norddeutsche Heimat zurück.

2018 war Thomas Jacob in Ditzingen angetreten, die vertrieblichen Belange von Euronics weiterzuentwickeln und die Beteiligungsbetriebe der Genossenschaft erfolgreich umzustrukturieren. Mit der Sanierung von Euronics Berlet in Hagen ist ihm dies sogar früher als ursprünglich geplant gelungen.

Durch den personellen und strukturellen Umbau des Euronics Betriebstypenmanagements hat Thomas Jacob maßgeblichen Anteil an der zukunftsweisenden Ausrichtung der vertrieblichen Aktivitäten der Verbundgruppe – insbesondere durch die Schaffung des neuen Teams der sog. „Digital Coaches“, die den Euronics Mitgliedern zukünftig in Richtung Digitalkompetenz mit Rat und Tat zur Seite stehen. Darüber hinaus hat Thomas Jacob als Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Euronics Deutschland eG zahlreiche wichtige Projekte im Rahmen der Euronics Strategie 2020 – 2025 geleitet.

Thomas Jacob verlässt das Unternehmen zum 30.09.21 in bestem Einvernehmen aus persönlichen und privaten Gründen in Richtung seiner norddeutschen Heimat. Für seinen unermüdlichen Einsatz für die Genossenschaft, seine offene und ehrliche Art gegenüber dem Unternehmen, der Industrie und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Ditzingen möchten wir uns herzlich bei ihm bedanken und wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute. Als echtem Kenner des stationären Einzelhandels hat sich Thomas Jacob große Verdienste um die Genossenschaft erworben.

Wir werden die Stelle des CCO schnellstmöglich neu besetzen, um die Herausforderungen der Digitalisierung und des Multikanalhandels auch zukünftig bestmöglich im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit unserer Mitglieder zu managen. Bis zur Neubesetzung übernehmen André Fourie (Leiter Betriebstypenmanagement Fachmärkte) und Patrick Schwarzhaupt (Leiter Betriebstypenmanagement Fachhandel und Spezialisierter Fachhandel) die Aufgaben von Herrn Jacob und berichten direkt an die Geschäftsleitung.

Branchentreff auf Mallorca: EURONICS lädt zum KickOff22

http://www.euronics.de