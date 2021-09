True Wireless Headphones Fidelio T1 von Philips

Mit der Vorstellung der Philips Fidelio T1 zieht ein neues Premium-Niveau für Look & Feel, Bedienkomfort und Klang ins Segment der True Wireless (TWS) Kopfhörer ein.

Das entscheidende Merkmal aller Philips Fidelio-Produkte ist die bestmögliche Balance zwischen herausragender Klangqualität und erstklassiger Verarbeitung sowie Design. Auf diese Weise bietet Fidelio immer ein hervorragendes Nutzungserlebnis und repräsentiert deshalb echtes „Premium“.

Genau dafür steht auch der neue Philips Fidelio T1, der die typische Fidelio-Klangsignatur mit warmen, natürlichen Mitten, einem tiefen, aber präzisen Bass und einer insgesamt sehr detailreichen Wiedergabe bietet.

Für die hohe Wiedergabequalität sorgt ein fortschrittliches Zwei-Wege-Design, das die tiefe und genaue Basswiedergabe eines 10 mm Dynamik-Treibers mit dem schnellen, detailstarken und speziell optimierten balancierten Armature-Modul, das zudem sehr klein und effizient ist, kombiniert.

Für eine kabellose Wiedergabe von Musik in High Resolution-Qualität steht beim Philips Fidelio T1 der LDAC Codec zur Verfügung.

Insgesamt sind im Philips Fidelio T1 sechs Mikrofone im Einsatz – drei in jedem Ohrhörer – wobei jeweils zwei Mikrofone für die bestmögliche Geräuschunterdrückung (ANC) und jeweils eins für die Freisprechfunktion benötigt werden. Zum hohen Niveau des Noise Cancelling trägt auch die erstklassige passive Geräuschabschirmung bei, was durch die gute Passform und durch den Tragekomfort der Silikon-Ohrpolster in sechs verschiedenen Größen und der Comply Foam-Polster in drei Größen noch unterstützt wird.

Bluetooth 5.2 in Verbindung mit Google Fast Pair machen es extrem einfach, Android Geräte zu finden und zur pairen. Der T1 bietet zudem im Alltag einen hohen Bedienkomfort, indem einfaches Antippen die Musikwiedergabe mit Play, Skip und Pause steuert. Alternativ ist auch die Sprachsteuerung via Google Assistant möglich.

Mit neun langen Stunden ununterbrochener Wiedergabe mit aktiviertem ANC und weiteren 25 Stunden mit der Ladebox reicht der Akku auch für lange Reisen. Ohne ANC sind es sogar 13 bzw. 35 Stunden Wiedergabezeit.

Eine volle Ladung des Akkus benötigt zwei Stunden, wobei schon eine Stunde Wiedergabezeit nach 15-minütigem Laden möglich ist.

Den Philips Fidelio T1 gibt es in feinem Schwarz oder Silber mit einem gebürsteten Metall-Finish auf den TWS Ohrhörern. Eine edle Ledereinlage schmückt die Oberseite der Transportbox und unterstreicht die Fidelio Philosophie für den Einsatz echter Materialien.

Mittel eines IR-Sensors erkennen die Ohrhörer den Sitz im Ohr und pausieren die Musik, wenn sie entfernt werden. Jeder Ohrhörer kann auf Wunsch auch einzeln genutzt werden.

Nicht zuletzt sind die Ohrhörer auch spritzwassergeschützt gemäß IPX4 – perfekt für den Einsatz draußen!

Preis und Verfügbarkeit

Der Fidelio T1 kommt voraussichtlich ab November zum Preis von 249 Euro in den Handel.

www.philips.de