Neue Philips OLED+ Modelle im Premium-Segment

Philips TV und Bowers & Wilkins stehen für ein außergewöhnliches Seh- und Hörerlebnis. Die Philips OLED+ Premium-TV Serie wächst jetzt mit den 65 Zoll OLED+986 und den 48/55/65 Zoll OLED+936 um vier neue Modelle.

Philips TV und Bowers & Wilkins gehören zu den führenden Unternehmen in ihrem Bereich. Sie teilen die Überzeugung, dass entscheidende Verbesserungen von Produkten nur durch eine kontinuierliche Weiterentwicklung der Technologien und durch höherwertige Schlüsselkomponenten möglich sind.

Die Modelle OLED+986 und OLED+936 besitzen die neuesten, leistungsstarken OLED-Panels mit einer um 20 Prozent gesteigerten Leistung beim Spitzenlicht. Der Twin-Prozessor für die 5. Generation der P5 AI Dual Picture Bildverarbeitung sorgt für höhere Schärfe, noch exaktere Farben und Hauttöne sowie höheren Kontrast von allen Quellen. Diese Kombination aus Panel und Bildverarbeitung kommt auch Inhalten mit Dolby Vision zugute, insbesondere, wenn bei der HDR-Wiedergabe der spezielle Dolby Bright Mode genutzt wird.

Die 5. Generation P5 AI besitzt zusätzlich zu den bereits existierenden fünf AI-Kategorien den neuen Film Detection Mode. Gleichzeitig wird jetzt mit Ambient Intelligence das Raumlicht gemessen und für die optimalen Bildeinstellungen bei SD- und HDR-Inhalten berücksichtigt.

Unverändert bleibt Philips eine der ganz wenigen Marken, die alle wichtigen HDR-Formate unterstützt. Zusätzlich zu HLG, HDR10 und HDR10+ verfügen die OLED+986 und OLED+936 jetzt auch über HDR10+ Adaptive, das zum einen dynamische Metadaten von HDR10+ und zum anderen die Echtzeitwerte des jeweiligen Raumlichts berücksichtigt. Auf diese Weise wird automatisch Szene-für-Szene der jeweils optimale Helligkeitswert eingestellt und die Detailwiedergabe von dunklen Bildern bei hellem Raumlicht erhöht.

Philips TVs sind bekannt für das einzigartige Ambilight TV-Erlebnis. Bei den neuen OLED+ Modellen ist dieses in der vierseitigen Version integriert. Der faszinierende, dynamische Lichtschein, der den Bildschirm umgibt, intensiviert nicht nur das Film- sondern auch das Gaming-Erlebnis. Dies liegt nicht nur an der HDMI 2.1 Konnektivität mit VRR, Freesync Premium & G-Sync, sondern auch an einer der geringsten Latenzzeiten von allen 2021er OLED-TVs.

Gamer werden zudem das Merkmal Fast Motion Clarity zu schätzen wissen, das eine ultra-realistische und subtile Bewegungsglättung von Bild zu Bild mit einer erhöhten Schärfe bietet. Erreicht wird dies ohne zusätzliche Artefakte und ohne Großflächenflimmern dank der Bildwiederholrate von 100 Hz statt der häufig verwendeten 50 Hz.

Lichtstark

Um möglichen Einbrenneffekten vorzubeugen, werden die sehr lichtstarken Panels des OLED+986 und OLED+936 mit der exklusiven Anti-Burn-in-Funktion der 5. Generation der P5 AI Dual Picture Engine geschützt. Die hochentwickelte Logo-Erkennung überwacht laufend 32.400 verschiedene Bildbereiche und erkennt statische Inhalte zuverlässig. Anschließend wird die lokale Helligkeit schrittweise behutsam reduziert, um einem Burn-in vorzubeugen. Das alles geschieht, ohne die Wiedergabe in den nicht betroffenen Bildbereichen zu beeinträchtigen.

Wer eine professionelle Kalibrierung seines TVs wünscht, kann diese sehr einfach vornehmen lassen. Über Calman Ready werden die notwendigen Einstellungen unkompliziert und sehr präzise gemäß den einschlägigen Normen vorgenommen.

Was das Design betrifft, folgen die beiden neuen Modelle der Philosophie, die schon ihre Vorgänger ausgezeichnet hat: feinstes europäisches Design in Verbindung mit authentischen Materialen, wie beispielsweise hochwertige Stoffe von Kvadrat, Glas und Metall sowie einer Premium-Fernbedienung mit nachhaltigem Muirhead Leder.

Leicht verändert gegenüber den Vorgängermodellen verfügen der OLED+986 und OLED+936 jetzt über ein Micro-Mesh-Gitter an der Lautsprecherfront, während der Stoff von Kvadrat die Oberseite des Lautsprechergehäuses abdeckt.

Höhere Bildqualität, nochmals besserer Klang

Die Soundsysteme des OLED+936 und OLED+986 wurden gegenüber den Vorgängern erheblich überarbeitet und weiterentwickelt. Was bleibt ist der Anspruch, weiterhin die höchste Klangqualität für Fernseher zu liefern.

Beide Modelle verfügen über einen verbesserten Dolby Multistream Decoder sowie HDMI eARC für komfortable und effiziente Audioverbindungen.

Zusätzlich zur bekannten Tweeter-on-Top-Bauweise verfügt der audiophile OLED+986 jetzt auch über die proprietären Continuum Membranen von Bowers & Wilkins. Beide Technologien kommen auch in den ikonischen Lautsprecher-Flaggschiffen der 800 Diamond Serie von Bowers & Wilkins zum Einsatz, die auch in den Abbey Road Studios London, einem weiteren Partner von TP Vision, wegen ihrer exzellenten Klangqualität verwendet werden.

