Lifestyle Fernseher The Serif von Samsung in 65 Zoll

Samsung erweitert sein Lifestyle-Portfolio um eine 65-Zoll-Version von The Serif und kommt der hohen Nachfrage für große Premium-TVs entgegen.

Bislang war The Serif in 433, 504 und 55 Zoll5 verfügbar. In Deutschland ist die neue Großbildschirm-Variante ab Ende August 2021 erhältlich.

The Serif vereint eine elegante Formgebung mit modernen Funktionen: Inspiriert von dem in Serifenschrift gehaltenen Buchstaben „I“ lässt der Lifestyle-TV von Samsung die Grenzen zwischen Interieur und Technologie verschwimmen. The Serif wurde 2015 in Zusammenarbeit mit den weltweit bekannten französischen Möbeldesignern Ronan und Erwan Bouroullec entwickelt. Gemeinsam verfolgten Samsung und die Bouroullec-Brüder das Ziel, einen TV zu entwickeln, der gleichzeitig als optischer Hingucker und praktisches Einrichtungselement dient. In der neuen Größenvariante von 65 Zoll ermöglicht The Serif ein intensives Seherlebnis, das sich mit umfangreichen Funktionen in seine jeweilige Umgebung einfügt.

Neben dem außergewöhnlichen Design überzeugt The Serif mit seiner hochauflösenden QLED-Bildqualität, die satte Farben sowie hohe Helligkeitswerte bietet und damit beeindruckende Bilder verspricht. Darüber hinaus profitieren die Nutzer von einem umfangreichen Content-Angebot und einer Reihe von smarten Funktionen, die auf Tizen OS basieren. Dank der NFC-Technologie unterstützt das neue Modell von The Serif außerdem die Tap View-Funktion6, die Nutzern die Möglichkeit bietet, Inhalte von einem kompatiblen Smartphone auf den TV-Bildschirm zu übertragen, indem sie beide Geräte kurz aneinanderhalten. Durch weitere konnektive Features wie die Unterstützung von Apple AirPlay2 kann The Serif einfach eine Verbindung zu kompatiblen mobilen Endgeräten herstellen. Gibt der Lifestyle-TV von Samsung gerade keine Inhalte wieder, zeigt der Bildschirm automatisch Umgebungsbilder und nützliche Informationen wie das Datum oder die Uhrzeit an.

Während die meisten TVs darauf ausgerichtet sind, an der Wand befestigt, oder auf einem TV-Ständer platziert zu werden, kann sich The Serif dank seiner elegant gestalteten Rückseite auch gut in der Mitte des Raumes aufstellen lassen. Der Metallständer ist im Lieferumfang mit enthalten. Die einfache Montage ermöglicht, dass der TV mit dem Ständer individuell im Raum aufstellbar ist.

www.samsung.de