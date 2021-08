Panasonic Lumix stark in Wachstumssegmenten

Die Berlin Photo Week 2021 ist die erste Präsenzveranstaltung der Digital Imaging-Branche seit anderthalb Jahren.

„Als Premium-Partner freuen wir uns ganz besonders darüber, endlich wieder mit Fans der Foto- und Videografie zusammenzukommen. Die Berlin Photo Week ist für uns darüber hinaus eine schöne Gelegenheit, den Optimismus zu feiern, den die aktuellen Marktzahlen und Wachstumstrends hervorrufen“, sagt Michael Langbehn, Head of PR / Media / Sponsoring bei Panasonic Deutschland.

Laut Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) stiegen die Umsätze im Foto-Segment im zweiten Quartal 2021 zweistellig. Konstanz und Wachstum sehen die Marktforscher vor allem im Bereich hochwertiger Kompaktkameras und spiegelloser Systemkameras (CSC). Stark rückläufig sind die Verkaufszahlen jedoch nach wie vor im Bereich Spiegelreflexkameras (DSLR). Als Vollsortimenter konnte Panasonic die gesunkenen Umsätze im Bereich Digital Imaging während der Coronapandemie mit einer gestiegenen Nachfrage in den Bereichen TV & Home AV, Personal Care und Küchenkleingeräte sehr gut ausgleichen. Die Verkaufszahlen zeigen nun aber eine klare Erholung: Aufgeschobenen Reisen, Feierlichkeiten und Events finden wieder statt und die Käufe von Kameraequipment werden entsprechend nachgeholt. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir nicht nur 20 Jahre Lumix feiern dürfen, sondern in dieser Zeit die Branche mit unseren zahlreichen Innovationen auch stark prägen konnten“, so Michael Langbehn. Die Lumix-S-Serie findet als Teil der L-Mount Alliance gemeinsam mit Leica und Sigma im stark wachsenden Segment der spiegellosen Vollformat-Systemkameras immer mehr Freunde. „Dabei haben wir immer aktuelle Trends im Blick. Dass wir bei der Produktneu- und Produktweiterentwicklung neben hochwertiger Fotografie auch immer das Thema Videografie im Blick haben, ist kein Zufall, sondern die Antwort auf das starke Wachstum von Bewegtbild-Content auf den verschiedenen Sozialen Plattformen wie TikTok, Instagram oder Facebook und Videoplattformen wie Youtube, Twitch oder Vimeo“, betont Langbehn.

