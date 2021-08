Imaging-Markt 2021: Hoffnung auf starkes zweites Halbjahr

Die Marktzahlen des ersten Halbjahres 2021 bestätigen Plus bei der Umsatzentwicklung

Im Trend liegen vor allem spiegellosen Vollformatkameras und hochpreisigem Fotoequipment. Dabei sollen steigende Durchschnittspreise und die Aussicht auf ein gutes Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr der Branche zusätzliche positive Impulse geben.

Mit den pandemiebedingten Lockerungen in Deutschland und den damit wiederkehrenden Fotoanlässen wird dem Foto- und Imaging-Markt für das Gesamtjahr 2021 eine positive Entwicklung prognostiziert. Das zeigt sich in der vom Photoindustrie-Verband (PIV) und GfK veröffentlichten Gesamtmarktschätzung für 2021. Vor allem in den Bereichen der kompakten Systemkameras (CSC) sowie dem Thema Video einschließlich Zubehör wird ein deutlicher Umsatzzuwachs erwartet. GfK rechnet, dass besonders neu vorgestellte CSC-Kamera-Modelle in der zweiten Jahreshälfte stark nachgefragt sind und für einen umsatzstarken Jahresabschluss sorgen (+ ca. 40 Prozent/Wert und + ca. 3 Prozent/Menge). Dieser Trend zum Umsatzwachstum spiegelt sich ebenfalls im Gesamtmarkt für Digitalkameras (DSC), inklusive Camcorder und Action Cams, wider, der mit einem Volumen von knapp 785 Millionen Euro um rund 67 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr wachsen wird. Im Gesamtmarkt Foto und Imaging wird zudem ein Anstieg des Durchschnittspreises erwartet. Der Durchschnittspreis für eine CSC-Kamera liegt aktuell bei rund 1.618 Euro. Das bedeutet einen Anstieg von rund 36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Fotofachhandel erwartet deutlichen AnstiegAngesichts geschlossener Geschäfte und einer schwachen Kundenfrequenz in den Innenstädten lagen die Onlineverkaufszahlen von Foto- und Imaging-Produkten im ersten Halbjahr 2021 weit über den Verkaufszahlen vor Ort (65 Prozent/Online und 35 Prozent/vor Ort). Der Fotofachhandel profitiert vor allem vom Kauf von höherwertigen und erklärungsbedürftigen Produkten und konnte seinen Umsatz im Bereich Digitalkameras um rund 27 Prozent im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 steigern. Da die Industrie aufgrund des Lockdowns eine Vielzahl der Produktneuvorstellungen auf den Herbst 2021 verschoben hat, kann vor allem der Fotofachhandel, mit einem Umsatzanteil von knapp 50 Prozent und wichtigster Vertriebskanal der Industrie, auf zusätzliche positive Impulse zum Jahresabschluss hoffen.