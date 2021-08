Samsung bringt The Frame in 85 Zoll auf den Markt

Samsung erweitert sein Lifestyle-Portfolio um eine 85-Zoll-Variante des beliebten The Frame.

Der elegante TV ist somit künftig in sieben verschiedenen Größen erhältlich, die neben hochauflösenden Bildern einen stilvollen Mehrwert für das individuelle Interieur der Nutzer bieten. In Deutschland ist das 85-Zoll-Modell von The Frame ab Q4 2021 erhältlich.

Erst im vergangenen Jahr erweiterte das Unternehmen sein beliebtes Lifestyle-Portfolio um den 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor The Premiere, der Nutzern hochauflösende 4K-Bilder auf bis zu 130 Zoll liefert. Nun folgt auf die Ankündigung eines 65-Zoll-Modells von The Serif direkt das nächste Highlight: The Frame kommt in 85 Zoll auf den Markt.

Zusätzlich zu der noch größeren Bildschirmdiagonale ist die aktuelle Version von The Frame ansprechender als je zuvor. Die Tiefe des Panels wurde im Vergleich zur Serie von 2020 mit 24,9 mm fast halbiert, sodass der TV im Zusammenspiel mit der im Lieferumfang enthaltenen Slim Fit Wall Mount schmal, elegant und nahezu lückenlos an der Wand hängt – wie ein Bilderrahmen. Dabei sind designbewusste Nutzer nicht ausschließlich auf die Wandhalterung festgelegt: The Frame überzeugt auch auf dem höhenverstellbaren Studio Stand. Die Rahmen sind magnetisch und einfach anzubringen. Zudem sind sie in einer Reihe von Farben wie beispielsweise in Weiß, Teakholz, Braun sowie Beige erhältlich und fügen sich auf diese Weise mühelos in verschiedene Einrichtungsstile ein.

Ein spannender Querschnitt aus TV und Kunstwerk

Dank seines Designs, das an einen Bilderrahmen erinnert, und des umfangreichen Angebots aus dem Art Store verwandelt sich The Frame kurzerhand in ein Kunstwerk für das eigene Zuhause. Der im Jahr 2017 etablierte Art Store bietet eine Sammlung von über 1.500 Kunstwerken aus mehr als 40 berühmten Museen und Galerien auf der ganzen Welt. Die große Auswahl reicht von Werken von weltbekannten Künstlern wie Vincent Van Goghs „Sternennacht“ bis hin zu Reisefotografien von Dean West und Cody Cobb, um jeden Geschmack gerecht zu werden.

Darüber hinaus bietet The Frame eine 4K QLED-Bildqualität, die auf Basis der Quantum Dot-Technologie ein 100-prozentiges Farbvolumen bietet, das Nutzern sowohl beim Betrachten von Inhalten als auch bei der Darstellung der Kunstwerke zugutekommt.

www.samsung.de