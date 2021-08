Die Sportworld Mobile App von Samsung zeigt erstmals eSports und überträgt erstmals mehrere Spiele eines professionellen eSports-Turniers.

Über die MyView-Funktion der Sportworld Mobile App von Samsung lassen sich seit Mitte Juli ausgewählte Sportereignisse aus exklusiven Perspektiven erleben. Samsung weitet das Angebot aus und überträgt erstmals mehrere Spiele eines professionellen eSports-Turniers. Auf diese Weise bietet sich Nutzern die großartige Gelegenheit, zwei Profispiele sowie das Finale des Dota 2-Turniers ESL One Fall: Bootcamp Edition, das live auf dem Sender eSPORTS1 übertragen wird, aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu verfolgen. Für die Duelle, die am 26. und 29. August über die Sportworld Mobile App gezeigt werden, stehen bis zu sechs unterschiedliche Kamera-Perspektiven zur Wahl.

Einer der Hauptunterschiede zwischen einem Besuch im Stadion und der klassischen TV-Übertragung liegt in der Auswahl der Perspektiven. Während Zuschauer vor Ort selbst entscheiden können, welchen Teil des Spielfeldes sie gerade beobachten, sind die TV-Zuschauer auf voreingestellte Perspektiven angewiesen. Allerdings kommen sie aufgrund der technischen Möglichkeiten oft näher an das Geschehen heran. Mit der Markteinführung der neuen Sportworld Mobile App hat Samsung die Features beider Erlebnisse auf einer Plattform vereint. So haben Nutzer seit Mitte Juli die Möglichkeit, ausgewählte Sportereignisse über die integrierte MyView-Funktion aus mehreren frei wählbaren Perspektiven zu erleben, indem sie ihr Smartphone als praktischen Second Screen verwenden.

Packende eSports-Duelle aus bis zu sechs exklusiven Perspektiven

Nachdem inzwischen bereits unterschiedliche Sportereignisse über die Sportworld Mobile App gezeigt wurden, folgt nun ein Highlight, das sich vor allem an passionierte eSports-Fans richtet: Die Sportworld Mobile App zeigt einmalig zwei Profispiele sowie das Finale des Dota 2-Turniers ESL One Fall: Bootcamp Edition. Das Turnier mit einem Preisgeld von 400.000 Dollar ist Teil der Eventserie ESL One, die weltweit mehr als 630 Millionen Live-Views zählt und damit als eine der renommiertesten Wettkampfreihen der Szene gilt. Für die Übertragung arbeitet Samsung eng mit dem Sender eSPORTS1 zusammen, der zur umfassenden Sportplattform SPORT1 gehört und das gesamte Turnier vom 21. bis zum 29. August live ausstrahlt. Die Duelle, die sich über die Sportworld Mobile App verfolgen lassen, finden am 26. August um 17 und 20 Uhr sowie am 29. August um 17 Uhr statt.

Über die MyView-Funktion, die das kompatible Smartphone im Handumdrehen in einen praktischen Second Screen verwandelt, lässt sich das Event parallel zum TV-Bild aus bis zu sechs weiteren Perspektiven verfolgen. So kommen passionierte Zuschauer über die jeweiligen Blickwinkel der Einzelspieler und die Gesamtübersicht der unterschiedlichen Teams ganz nah an das Geschehen heran.

„Für das wachsende Interesse am Gaming sind wir mit unserem umfangreichen Gaming-Portfolio gut vorbereitet“, sagt Mike Henkelmann, Director Marketing Consumer Electronics bei Samsung Electronics. „Mit der Etablierung unserer Gaming Deals, dem Titel-Sponsoring der Gamevasion und der nun erstmaligen Übertragung des Dota 2- Turniers von ESL möchten wir die Zukunft des Gamings weiterhin begleiten.“

Andreas Gerhardt, Director Distribution/Regulierung der Sport1 GmbH, über die Zusammenarbeit: „Mit unseren Angeboten – darunter eSPORTS1 als erster TV-Sender für eSports im deutschsprachigen Raum – haben wir uns zum Leitmedium in diesem Bereich entwickelt und unsere Berichterstattung konsequent ausgebaut. Gemeinsam mit Samsung setzen wir nun mit der Liveübertragung der ESL One Fall: Bootcamp Edition auf eSPORTS1 und der Sportworld Mobile App mit zusätzlichen Kameraperspektiven das nächste spannende und innovative Projekt für die junge und überaus digitalaffine eSports-Zielgruppe um.“

Samsung TV und Smartphone ganz einfach verbinden

Um die Sportworld Mobile App und die MyView-Funktion nutzen zu können, benötigen Nutzer einen Smart TV von Samsung und ein kompatibles Smartphone. Nachdem sie die kostenlose Anwendung aus dem App Store auf ihren TV geladen haben, ist dort ein QR-Code zu finden, der sich mit einem Smartphone abscannen lässt. Ist der Zugang freigeschaltet, muss nur noch die Lautstärke des TVs aufgedreht werden, um das Smartphone über die Tonspur mit dem Samsung TV zu verbinden. Ein rund fünfsekündiger Abgleich stellt schließlich ein flüssiges Zusammenspiel zwischen Smartphone-Display und TV her – und damit die Grundlage der beliebten MyView-Funktion.

www.samsung.de