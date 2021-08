Leuchtende Highlights für den Garten von Rademacher

Die neuen Smart-Home-Pakete „Smarte Gartenbeleuchtung“ und „Gartenambiente“ zaubern mit Licht-Akzenten das perfekte Ambiente im Garten.

Nicht nur im Schlafzimmer, Wohnzimmer oder der Küche sorgt smarte Beleuchtung für die perfekte Atmosphäre, inzwischen hat smarte Beleuchtung auch den Außenbereich erobert. Die neuen Pakete von Rademacher „Smarte Gartenbeleuchtung“ und „Gartenambiente“ lassen die Lounge-Ecke im Garten stimmungsvoll erstrahlen – und das ganz ohne großen Installationsaufwand.

Lichtstimmung in den Garten

Lichtakzente auf der Terrasse oder im Blumenbeet zaubern eine tolle Stimmung, sei es auf einer Gartenparty oder beim Grillen mit Familie und Freunden. Mit den neuen Aktionspaketen von Rademacher lässt sich das ganz einfach realisieren – und jederzeit nach Bedarf mit praktischen Add-Ons erweitern. Für Smart-Home-Starter, die noch keine Steuerzentrale besitzen, gibt es das Basispaket „Smarte Gartenbeleuchtung“, das den HomePilot von Rademacher enthält. Eine solche Schaltzentrale ist das Herzstück des Smart-Home-Systems und Voraussetzung, um Leuchtmittel in Garten oder Wohnung per App steuern zu können.

Erweiterung um Zigbee

Neben dem HomePilot ist im Basis-Paket sowie in allen Add-On-Paketen die neue addZ-Serie auf Zigbee-Funkbasis von Rademacher enthalten. Der addZ-Stick kann einfach in den HomePilot eingesteckt werden und schon wird das Smart-Home-System um den Zigbee-Standard erweitert und die addZ-Leuchtmittel lassen sich per HomePilot-App sowie durch Lichtszenarien automatisch steuern. Mit den addZ White + Colour Leuchtmitteln lassen sich unzählige Lichteffekte erzielen – das Farbspektrum deckt 16 Millionen Farben sowie verschiedenste warme und kühle Weißtöne ab. Die Leuchtmittel können ganz einfach in jede gängige Lampenfassung eingeschraubt werden – so auch in Außenleuchten.

Alle Pakete umfassen jeweils drei Strahler, die speziell für den Einsatz im Freien entwickelt wurden. Die Strahler lassen sich dank Erdspieß frei im Garten verteilen – so kann man den Rasen zur Tanzfläche machen, die liebevoll bepflanzten Beete in Szene setzen oder Zuwege ausleuchten. Wer schon einen HomePilot besitzen sollte, kann den Garten mit dem Add-On-Paket „Smarte Gartenbeleuchtung“ mit ebenfalls drei Strahlern inklusive addZ White + Colour Leuchtmitteln ausleuchten.

Mit dem Paket „Gartenambiente“ wird es sogar noch festlicher. Das Paket enthält neben drei Gartenstrahlern zusätzlich eine große Kugelleuchte, die sofort für Party-Stimmung sorgt. So lassen sich die Garten-Pakete flexibel kombinieren und erweitern – insgesamt lassen sich mit dem addZ-Stick bis zu 50 Leuchten ansteuern.

www.rademacher.de