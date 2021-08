Asus Zephyrus G14 in der Alan Walker Special Edition

ASUS Republic of Gamers (ROG) und Musikproduzent Alan Walker bringen eine Special Edition des Gaming Notebooks ROG Zephyrus G14 auf den Markt.

Das ROG Zephyrus G14 AW SE erscheint in einem einzigartigen Design und mit einem maßgeschneiderten ROG Remix-Sampler, ausgestattet für vielseitige Kreativität.

Join the Republic. Join the Walkers.

Alan Walker entwickelte schon in jungen Jahren ein Interesse an Computern, Programmieren und Grafikdesign, das schließlich in einer Karriere in der elektronischen Musik mündete. Walker begann seine Laufbahn als autodidaktischer Produzent, der Tracks auf YouTube und SoundCloud veröffentlichte und mit seinem Song „Faded“ 2015 berühmt wurde. Mit Milliarden von Aufrufen auf YouTube und Spotify ist Alan Walker ein gefeierter Künstler. Sein Faible für die Gaming Industrie hat er bereits mit Tracks für die Spiele PUBG Mobile und Death Stranding unter Beweis gestellt. Dieser Hintergrund und sein einzigartiger Stil machen Alan Walker zu einem perfekten Partner für ASUS ROG.

Ultraleichtes Powerpaket

Im Zephyrus G14 AW SE steckt richtig viel Power! Trotz seiner starken Performance wiegt das 14 Zoll Gaming-Notebook nur leichte 1,7kg. Es verbindet Portabilität und die starke Leistung eines AMD Ryzen 9 5900HS CPU mit 8 Kernen und 16 Threads und der NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti GPU. Für Walker – und alle, die in seine Fußstapfen treten wollen – ist es das ultimative mobile Notebook für Gaming und Kreativarbeit.

Alan Walker setzt individuelle Design-Akzente

Das ROG Zephyrus G14 AW SE erscheint mit noch hochwertigeren, einzigartig gestalteten Oberflächen. Die Sonderedition des G14 wurde in Zusammenarbeit mit Walker entwickelt und verfügt über einzigartige Farbakzente, die nur in dieser Edition zum Einsatz kommen. Das Logo ist mit Alan Walkers Signatur versehen und reflektiert je nach Betrachtungswinkel in verschiedenen Farben. Zwei LED Bänder, die über den Notebookdeckel verlaufen, sorgen für ROGs charakteristischen Cyberpunk-Flair. Ein weiteres Band mit reflektierendem Text verschmilzt nahtlos mit den 1.215 AniMe Matrix LEDs, die auf der Rückseite des ROG Zephyrus G14 AW SE zur Geltung kommen.

„Ich bin sehr stolz auf die Chance, mit ROG zusammenzuarbeiten und freue mich darauf, der Welt zu zeigen, woran wir so lange gearbeitet haben“, so Alan Walker.

Auch die Verpackungsbox – Walkers Lieblingsstück des Projekts – bietet ein Unboxing-Erlebnis der besonderen Art: Einmal ausgepackt, lässt sich die Box mit einem USB-Typ-C-Kabel an das Notebook anschließen und verwandelt sich so in den ROG Remix-Sampler mit leitfähigen Pads auf der Oberfläche. Damit können die von Alan Walker kreierten 18 Sound- und Videoeffekte auf dem Hauptbildschirm und über das AniMe Matrix-Panel auf dem Gehäusedeckel angesteuert, sowie eigene Melodien importiert werden. Das Glas-Touchpad ist mit einem individuellen Muster versehen, das von einem Musik-Equalizer inspiriert wurde. Zudem sind die Tastenkappen in Alan Walkers charakteristischen Farben gehalten.

Als weiteres Highlight liegt dem Notebook eine ROG Schutzhülle mit stilvollem <⁄ROG> x Alan Walker Schriftzug sowie eine stylische Cap und Socken im exklusiven <⁄ROG> x Alan Walker Look bei.

Das ROG Zephyrus G14 AW SE bei Cyberport und im ASUS Shop ab 1.999 Euro verfügbar.

www.asus.de