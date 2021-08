Wertgarantie baut seine Vertriebsmannschaft weiter aus.

Um den Fachhandel in Zeiten von Corona bestmöglich betreuen zu können erweitert Wertgarantie seinen Vertrieb.

Seit dem Frühjahr ist Alina Ramcilovic als Vertriebscoach Nord mit dabei. Sie unterstützt den Handel unter anderem beim telefonischen Verkauf von Wertgarantie-Produkten.

Alina Ramcilovic kam über Euronics XXL in Soltau, wo sie ihre Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel erfolgreich absolvierte, und mobilcom-debitel zu Wertgarantie. Bei beiden Partnern des Spezialversicherers arbeitete Ramcilovic bereits mit den Produkten des Versicherers, was ihr ab 2019 den Einstieg bei Wertgarantie erleichterte. Zuerst war sie in Hannover als Mitarbeiterin im Kundendienst tätig und wechselte dann im Frühjahr 2021 als Vertriebscoach Nord in den Vertrieb. „Ich hatte immer schon den Wunsch, im Außendienst zu arbeiten, doch zu Beginn meiner Karriere war ich auch einfach noch nicht bereit für so viel Verantwortung“, erklärt Alina Ramcilovic. „Daher bin ich nun umso glücklicher, dass es mittlerweile geklappt hat und ich mich hier im Unternehmen stetig weiterentwickeln kann. Die Arbeit mit Wertgarantie hat mir schon immer sehr viel Spaß gemacht, ist dennoch herausfordernd und hier kann ich meine sozialen Fähigkeiten immer wieder aufs Neue beweisen.“

Wertgarantie-Vertriebsleiter Thilo Dröge zeigt sich sehr zufrieden mit dem jüngsten Zuwachs seiner Vertriebsmannschaft: „Alina Ramcilovic ist ein echter Gewinn für unser Team im Außendienst und auch für unsere Fachhandelspartner. Gerade beim Verkauf am Telefon haben unsere Partner oft noch Nachholbedarf und es fällt ihnen schwer, sich zu überwinden. Hier bringt Frau Ramcilovic ihre Erfahrung ein und hilft so den Partnern.“ Gemeinsam mit weiteren Vertriebskollegen unterstützte Alina Ramcilovic in den vergangenen Monaten Fachhandelspartner am PoS und zeigte, wie es sich auch am Telefon erfolgreich verkaufen lässt. Vor allem Kunden, die Geräte über Click & Collect orderten, konnten so im Nachgang noch davon überzeugt werden, ihre Geräte mit Wertgarantie vor Reparaturkosten zu schützen.

