Branchentreff auf Mallorca: EURONICS lädt zum KickOff22

Mitglieder und Industrie starten gemeinsam in das neue EURONICS Geschäftsjahr

EURONICS und die Balearische Insel Mallorca verbindet eine lange Tradition. Bereits seit 2011 bringt die Verbundgruppe Mitglieder und Industriepartner regelmäßig auf der Insel für einen Branchentreff zusammen. Mit dem KickOff22 vom 24.-25. Oktober 2021, schafft EURONICS ein neues Veranstaltungsformat, um gemeinsam das neue Geschäftsjahr und das wichtige Jahresendgeschäft einzuläuten.

Der Oktober steht bei EURONICS immer ganz im Zeichen des Auftaktes. Der Beginn des Geschäftsjahres, das nahende Weihnachtsgeschäft und der Start in ein neues Kalenderjahr richten den Fokus auf Konzepte und konkrete Maßnahmen. Um alle Mitglieder mit detaillierten warengeschäftlichen, aber auch marketingrelevanten Informationen zu versorgen, wird das dazugehörige KickOff dieses Jahr nach Palma de Mallorca verlegt. Wo sonst im Rahmen der EURONICS Summer Convention getagt wird, treffen sich 2021 Mitglieder, Industriepartner und Presse, um Ziele, Strategie und Maßnahmen für das Geschäftsjahr 2021/22 zu verabreden. Bei informativen Keynote-Sessions mit externen Speakern können sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen zudem neue Impulse und Inspiration über den Branchen-Tellerrand hinaus holen.

Benedict Kober, Sprecher des Vorstands der EURONICS Deutschland eG

Für Benedict Kober, Sprecher des Vorstands EURONICS Deutschland eG, ist die Freude über die bevorstehende Veranstaltung groß: „Mallorca ist und bleibt ein besonderer Ort für EURONICS. Deswegen freuen wir uns umso mehr, dass das diesjährige KickOff22 an einem Ort mit großen Inspirationspotenzial stattfindet und wir endlich wieder physisch zusammenkommen können. Wir haben ein entsprechendes Hygienekonzept erarbeitet und begeben uns in Palma de Mallorca in eine geschlossene „Bubble“, um gemeinsam in den persönlichen Austausch gehen zu können. So gelingt es uns am besten, unsere Mitglieder auf die wichtigste Phase des Jahres einzuschwören“, so Benedict Kober.

