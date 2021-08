Hisense Gorenje Germany in neuen Räumen

Hisense Gorenje Germany zieht in neue Räumen im „Business Campus München: Garching“.

Nur wenige Wochen nach der operativen Verschmelzung der Organisationen und offiziellen Namensänderung in Hisense Gorenje Germany GmbH steht nun auch fest, welches Gewerbeobjekt den Mietzuschlag für die kommenden zehn Jahre erhalten hat: Das neu strukturierte Team um Louis Hou und Sühel Semerci zieht in den „Business Campus München: Garching“.

Ab dem 1. September ist die Deutschlandzentrale beider Marken auf über 1.300 m² vereint. „Der neue Münchener Standort am Parkring 31-33 bietet gegenüber dem alten Standort zahlreiche Vorteile und Angebote bei der Infrastruktur für das Team und für weiteres Wachstum. Die individuellen und flexiblen Anpassungsmöglichkeiten an unsere Bedürfnisse, das moderne Umfeld und die Nähe zu innovativen Institutionen und Unternehmen sowie die Lage haben uns letztendlich überzeugt“ so Sühel Semerci, Executive Vice President der Hisense Gorenje Germany GmbH.

