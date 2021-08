Jabra präsentiert die Videokonferenz-Lösung PanaCast 20

Die Premium-Videokonferenzlösung PanaCast 20 von Jabra nutzt neueste Technologie, um die nächste Generation intelligenter, sicherer und tragbarer Kameras einzuleiten.

Die Plug-and-Play PanaCast 20 ermöglicht ein völlig neues, persönliches Videokonferenzerlebnis, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der heutigen hybriden Arbeitswelt.

Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen immer mehr hybride Arbeitsmodelle. Video ist ein wichtiger Bestandteil des neuen Normals, bisher übliche, teils integrierte Audio- und Videohardware kann die heutigen Anforderungen aber nicht ausreichend erfüllen. Die PanaCast 20 lässt sich ganz einfach an jedem Monitor anbringen und sorgt dafür, dass die Videoqualität in jedem Meeting hervorragend ist. Mit fortschrittlichen Prozessoren, einer starken künstlichen Intelligenz (KI) im Gerät sowie einer 13 Megapixel-Kamera liefert die Jabra PanaCast 20 scharfe und kristallklare Echtzeit-4K-Ultra-HD-Bilder ohne Latenz.

Intelligentes Video in Echtzeit

Der smarte Zoom folgt automatisch den Bewegungen des Nutzers und passt den Bildausschnitt entsprechend in Echtzeit an. Damit ist auch sichergestellt, dass der Nutzer immer zentral im Bild zu sehen ist und sich trotzdem ganz natürlich bewegen kann. Die PanaCast 20 passt sich zudem an so gut wie jede Lichtsituation an. Dank der Intelligent Lighting Optimization analysiert Jabra die Umgebung und verbessert das Bild automatisch und gleicht fehlende Beleuchtung so aus.

Dazu verfügt die PanaCast 20 über einen Picture-in-Picture-Modus – eine Technologie, die eine leistungsfähige Edge KI-Verarbeitung nutzt und zwei Echtzeit-Videostreams in einem kombiniert. Der zweite Stream wird über ein Fenster in das Hauptbild eingebettet. Dieser Modus funktioniert mit jeder UC-Plattform, sogar dann, wenn Dual-Stream Geräte nicht unterstützt werden.

Sichere Zusammenarbeit

Mit dem remoten Arbeiten musste sich nicht nur die Art der Zusammenarbeit neu erfinden, auch an die Sicherheit stellt dieses Arbeitsmodell neue Herausforderungen. Darüber müssen sich Nutzer mit der PanaCast 20 keine Sorgen machen. Die intelligente persönliche Kamera ist für optimale Datensicherheit gemacht, denn der KI-Prozessor im Gerät verarbeitet auch alle Features genau dort. Da damit sämtliche Prozesse in der Kamera stattfinden, ist auch das Risiko einer Sicherheitslücke minimiert. Dazu verfügt die PanaCast 20 über eine integrierte Abdeckung, die über der Linse geschlossen werden kann – so können Nutzer sich hundertprozentig sicher sein, nicht gesehen zu werden.

Die Jabra PanaCast funktioniert mit allen führenden UC-Plattformen und lässt sich problemlos mit Jabra Audiolösungen wie dem Evolve2 65 Headset oder dem Speak 750 kombinieren. Regelmäßige Software-Updates werden während der kompletten Lebensspanne des Produkts zur Verfügung stehen und damit den ROI maximieren.

www.jabra.com.de