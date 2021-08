PC-Webcam C-600 Pro von Hama

Hama hat mit der PC-Webcam C-600 Pro eine neue Full-HD-Kamera mit Stereo-Mikrofon im Programm.

Mittlerweile unerlässlich an jedem PC-Arbeitsplatz: die Webcam. Egal ob bei Videokonferenzen der Führungsriege oder Zoom-Meetings im Homeschooling, Webcams haben sich im letzten Jahr als unverzichtbare Helfer verdient gemacht. Darum gibt es von Hama die PC-Webcam „C-600 Pro“, die als Full-HD-Webcam mit 1920 x 1080 Pixel und einem Stereo-Mikrofon für perfektes Bild und optimalen Ton sorgt.

Vor allem ihre Flexibilität macht dieses Modell so besonders: Über einen Klemmfuß lässt es sich auf jeden Monitorrand setzen, noch dazu nach vorne kippen, seitlich neigen und auch um 360 Grad drehen. Damit kommt die Kamera mit so ziemlich jeder Sitzposition vor dem Monitor klar. Der Autofokus garantiert dabei ein scharfes Bild, selbst bei Bewegungen und die Belichtungskorrektur passt das Bild automatisch an die Lichtbedingungen an. Praktisch: Die leichtgängig verschiebbare Abdeckung verhindert rasch Einblicke, die nicht fürs Kameraauge bestimmt sind.

Die PC-Webcam „C-600 Pro“ ist für 70 Euro verfügbar.

www.hama.de