Hitachi TV-Modelle mit QLED-Technologie

Die neue Hitachi Q-Serie verspricht dank QLED-Technologie, Android-TVTM-Betriebssystem und Dolby Vision HDR ein intensives Entertainment-Erlebnis mit detailreichen, farbgenauen Bildern.

„Die Marke Hitachi ergänzt unser TV-Portfolio bereits seit längerer Zeit ideal im mittleren Preissegment. Auch hier investieren wir kontinuierlich in moderne Technologien, um die Ausstattung zu optimieren und immer neue Verkaufsargumente zu bieten. Umso mehr freut es mich, dass wir mit der Q-Serie erstmals QLED-Modelle unter der Marke Hitachi präsentieren können“, so Vestel Germany Geschäftsführer Özcan Karadogan.

Quantum Dot Technologie

Die Q-Serie umfasst über 90 % des DC1-P3-Farbumfangs und stellt auf dem Bildschirm bis zu 1 Milliarde Farben dar. Dieser erweiterte Farbbereich umfasst alle Schattierungen und Farbtöne und ermöglicht eine besonders präzise Darstellung der Primärfarben wie Grün- und Rottöne. Das Ergebnis sind beeindruckend naturgetreue Farben, selbst in den hellsten Szenen.

Kinoerlebnis für zu Hause

Die neuen Hitachi TV-Modelle optimieren Inhalte jeder Auflösung: Egal ob Full HD, HD Ready und SD – alle Inhalte werden hochskaliert und verfeinert. Gleichzeitig wird mit Micro Dimming das dynamische Kontrastverhältnis optimiert. Spezielle Anzeigemodi bieten immer die jeweils richtige Farb-, Kontrast- und Helligkeits-Einstellung für Sport, Filme oder Spiele.

Für ein noch intensiveres Heimkinoerlebnis bietet die Q-Serie eine Vielzahl weiterer Funktionen: Die Ultra-HD-4k-Auflösung sorgt für gestochen scharfe Bilder, während Dolby Vision HDR die Bildqualität zusätzlich durch eine lebendigere, kontrastreichere Darstellung verbessert. Auch das schlanke, rahmenlose Design der Fernseher unterstützt das Fernseherlebnis, denn es bietet keinen Raum für Ablenkung.

Die Q-Serie überzeugt dank ihrer integrierten Lautsprecher ebenso durch eine beeindruckende Audio-Performance. Dialoge werden authentisch wiedergegeben, Subwoofer stehen für einen druckvollen Bass und durch die Unterstützung der DTS-Technologie entsteht ein mitreißender Surround-Sound.

Android TV

Mit Android TV lassen sich Lieblingsinhalte noch einfacher entdecken: Bequemer Zugriff auf beliebte Streaming-Dienste wie Disney+, HBO, Netflix, Prime Video und Twitch ist inklusive. Via Google Play stehen alle Lieblings-Apps und Spiele zur Verfügung. Dank integriertem ChromecastTM können zudem Fotos, Videos und Musik vom Smartphone oder Tablet ganz einfach auf den Fernseher übertragen werden. Und auch die Bedienung per Sprachsteuerung ist spielend leicht: Ein Druck auf die „Google Assistant“-Taste auf der Fernbedienung ermöglicht das Stöbern in über 400.000 Filmen und TV-Sendungen, den Zugriff auf personalisierte Empfehlungen oder die Steuerung von Smart-Home-Geräten.

Die rahmenlosen 4K-HDR-Fernseher sind ab dem dritten Quartal 2021 in den Bildschirmgrößen 65″, 55″, 50″ und 43″ verfügbar.

www.vestel-germany.de