Sony 360 Grad Heimkinosystem HT-A9

Die einzigartige 360 Spatial Sound Mapping-Technologie des HT-A9 liefert den bisher raumfüllendsten Surround Sound, den Sony zu bieten hat.

Das HT-A9 ist mit dem revolutionären 360 Spatial Sound von Sony ausgestattet, der Klang aus jeder Richtung erlebbar macht. Die Schallfeldoptimierung misst auf innovative Weise die relative Höhe und Position jedes Lautsprechers auf der Grundlage der Positionierung, synthetisiert die Schallwellen und erzeugt aus nur vier Lautsprechern bis zu zwölf Phantom-Lautsprecher, um 360 Spatial Sound zu schaffen. Das HT-A9 realisiert die weiteste Klangbühne, die Sony je geboten hat. Rundum von Phantom-Lautsprechern umgeben, hören die Nutzer in einem optimierten Klangfeld jeden Tierlaut und jeden Windstoß mit unglaublicher Intensität – so, als befänden sie sich selbst inmitten des Geschehens. Dank der Phantom-Lautsprecher wird das räumliche Klangfeld breiter und umhüllender. Zudem unterstützt das HT-A9 Dolby Atmos und DTS:X, damit die Nutzer auch zu Hause einen kinoreifen Surround Sound erleben können.

Vier kompakte Lautsprecher und eine Steuerbox, Sony HA-A9 Surroundsystem

Flexible Anordnung für Wohnräume aller Art

Möbel umstellen und Lautsprecher aufwändig positionieren? Das HT-A9 erspart den Nutzern diese Mühe: Es verwendet zwei Mikrofone in jedem Lautsprecher, um mit der Schallfeldoptimierung auf innovative Weise deren relative Höhe und Position zu messen. So kann das System zwölf Phantom-Lautsprecher an der jeweils idealen Position erzeugen und den Raum vollständig mit immersivem 360°-Raumklang umschließen. Um die Schallfeldoptimierung zu aktivieren, führen die Nutzer einfach das Easy Setup über das Home-Menü auf dem TV-Bildschirm aus – gleich nach der Aufstellung oder erst zu einem späteren Zeitpunkt. Die vier Lautsprecher lassen sich kabellos mit der Steuerbox verbinden, sodass keine Lautsprecherkabel quer durchs Wohnzimmer gezogen werden müssen1.

Innovatives Lautsprecherdesign

Das HT-A9 verfügt über hochmoderne Technologien, um die überragende Klangqualität zu ermöglichen, die für 360 Spatial Sound Mapping erforderlich ist. Die Lautsprecher sind mit X-Balanced Speaker Units ausgestattet, die durch ihre einzigartige rechteckige Form die Membranfläche maximieren, um den Schalldruck zu erhalten und sattere Bässe und eine klare Stimmwiedergabe zu gewährleisten. Zudem sind die Lautsprecher mit einem neuen Wide Directivity-Tieftöner ausgerüstet, bei dem die konkave Form minimal tief ist, um Hohlraumeffekten entgegenzuwirken. In Kombination mit einem 19-mm-Softkalotten-Hochtonlautsprecher ermöglicht dies einen klaren, natürlichen Klang auch bei hohen Frequenzen. Die Upfiring-Lautsprecher reflektieren den Schall von der Decke, sodass die Hörer auch von oben mit Sound umhüllt werden. Die abgeschrägten Lautsprecher-Kanten vermindern die Schallbeugung.

Extra tiefe Bässe mit einem optionalen Subwoofer

Wird das System um einen optionalen Subwoofer für die tiefen Frequenzen erweitert, liefert es noch wuchtigere und kraftvollere Klänge. Zur Auswahl stehen zwei Subwoofer-Modelle, die tiefere Bässe, klarere Stimmen und zusätzliche Klangtreue bei Inhalten aller Art gewährleisten. Der SA-SW5 sorgt mit 300 W Ausgangsleistung und einem 180-mm-Treiber mit Passivradiator für tiefe, volle Bässe. Der kompakte Bassreflex-Subwoofer SA-SW3 mit 160-mm-Treiber bietet satten 200-Watt-Sound.

Musik in atemberaubender Qualität

Dank der hochwertigen Lautsprecher können die Nutzer ganz in Musik von überragender Qualität eintauchen. Mit High-Resolution Audio können sie ihre Lieblingsmusik genau so genießen, wie von den Künstlern vorgesehen, während 360 Reality Audio2 Musik auf ganz neue Weise erfahrbar macht: Das Erlebnis wird so real, als wären die Hörer auf einem Live-Konzert oder zusammen mit dem Künstler im Studio. 360 Reality Audio-Titel stehen bei Amazon Music HD, Deezer, nugs.net und TIDAL3 zur Verfügung. Darüber hinaus sind die Lautsprecher des HT-A9 mit DSEE Extreme ausgestattet – einer Funktion, die komprimierte digitale Dateien mithilfe von KI-Technologie in Echtzeit aufwertet und die hohen Frequenzen wiederherstellt, die bei der Komprimierung verlorengegangen sind. Dies macht das Hörerlebnis noch satter und runder.

Flüssigere, klarere Bewegungen für reaktionsschnelles Gameplay und mitreißende Filmerlebnisse

Filme und Spiele wirken mit dem neuen Surround Sound-System HT-A9 unglaublich lebensecht. Die ursprüngliche Bildqualität bleibt bei der Wiedergabe über das HT-A9 vollständig erhalten, sodass uneingeschränktes Sehvergnügen gewährleistet ist. Auch Spiele werden mit dem HT-A9 noch spannender und realistischer. Die Nutzer können ihre Lieblingsunterhaltung in 8K HDR und 4K/120 Hz genießen; zudem ist das HT-A9 mit Dolby Vision kompatibel.

Am besten mit einem Fernseher von Sony

Wenn das HT-A9 mit Acoustic Center Sync und dem mitgelieferten Kabel mit kompatiblen BRAVIA Fernsehern4 verbunden wird, ist ein optimales audiovisuelles Erlebnis mit der besten Bild- und Tonqualität von Sony gewährleistet. Mit Acoustic Center Sync können die Nutzer die Audioquelle exakt auf die Bilder abstimmen: So kommen die Dialoge genau von der Position, an der sich die Personen auf dem Bildschirm befinden, und die Zuschauer können sich noch stärker ins Filmgeschehen vertiefen. Das HT-A9 arbeitet perfekt mit den neuen BRAVIA Fernsehern zusammen. Dank der integrierten Benutzeroberfläche werden die Soundbar-Einstellungen automatisch im Schnelleinstellungsmenü des BRAVIA Fernsehers angezeigt5.

Musik genießen mit der ganzen Familie



Mit dem HT-A9 können die Nutzer problemlos auf beliebte Musikdienste wie Spotify zugreifen und ihre Lieblingsalben und Wiedergabelisten sowohl über Chromecast als auch Apple Airplay 2 streamen. Und dank der superbreiten Hörzone sitzt jeder auf dem „besten Platz“: So wird das gemeinsame Genießen von Musik zu einem Familienerlebnis. Das Lautsprechersystem lässt sich auch ganz einfach mit Bluetooth-kompatiblen Geräten verbinden. Ebenso können die Nutzer die Lautsprecher über das integrierte Wi-Fi mit dem Internet verbinden, um sofort auf Musikdienste zuzugreifen und von Geräten in ihrem Netzwerk zu streamen.

Einfache Bedienung



Für ein komfortables Hörerlebnis ist das HT-A9 mit Google Assistant6-fähigen Geräten mit integriertem Chromecast kompatibel, ebenso wie mit Amazon Alexa7-fähigen Geräten. Einfach das HT-A9 über die Google Home App zur Lautsprechergruppe hinzufügen, und schon können die Nutzer nur mit ihrer Stimme die Musikwiedergabe starten, die Lautstärke regeln und zahlreiche andere Funktionen nutzen.

Unverbindliche Preisempfehlungen und Verfügbarkeit:

Soundbar Sony HT-A9: ca. 1.800,00 Euro

Optionaler Subwoofer Sony SA-SW5: ca. 800,00 Euro

Optionaler Subwoofer Sony SA-SW3: ca. 500,00 Euro

Verfügbarkeit: ab September 2021

7.1.2 Soundbar HT-A7000 ist Sonys neues Flaggschiff