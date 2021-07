Sichere externe Festplatten von Verbatim

Die Executive Fingerprint Secure gibt es als HDD in den Kapazitäten 1 TB oder 2 TB und als SSD mit 512 GB oder 1 TB. Während das elegante Aluminiumgehäuse den Speichermedien eine stylische Optik verleiht, verbirgt sich hinter dem Design eine Kombination aus AES 256-Bit-Hardwareverschlüsselung und Fingerabdruck-Erkennungstechnologie, die alle Daten in Echtzeit verschlüsselt. So sind 100 % des Laufwerks sicher verschlüsselt und der gesamte Inhalt ist vor unbefugtem Zugriff geschützt, falls die Laufwerke verloren gehen oder gestohlen werden.

Einfache Bedienung, schneller Zugriff

Das integrierte Fingerabdruck-Erkennungssystem ermöglicht den Zugang für bis zu acht autorisierte Benutzer und einen Administrator. Einmal eingerichtet, kann das Gerät in Sekundenschnelle mit dem registrierten Fingerabdruck gesperrt oder entsperrt werden. Die SSD und Festplatte speichern keine Passwörter im flüchtigen Speicher des Computers oder Systems. Damit sind sie wesentlich sicherer als Laufwerke mit Softwareverschlüsselung.

Nach dem Einrichten der Fingerabdrücke mithilfe der mitgelieferten Software können die Verbatim Fingerprint Secure Laufwerke sowohl mit PC- als auch mit Mac-Betriebssystemen verwendet werden. Die Laufwerke verfügen über eine USB 3.2 GEN 1-Schnittstelle mit USB-C-Anschluss für schnelle Datenübertragungs-Geschwindigkeiten von bis zu 5 Gbps. Zudem liegen ein USB-C-auf-USB-A-Kabel sowie einen USB-C-Adapter bei. Damit ist die Executive Fingerprint Secure mit einer Vielzahl an Geräten kompatibel. Die Laufwerke können auch an TV-Geräte angeschlossen werden, sobald ein Fingerabdruck registriert ist – eine Funktion, die bei regulären verschlüsselten Laufwerken nicht möglich ist.

Für zusätzliche Sicherheit sorgt die vorinstallierte Nero Backup Software für Windows, mit der alle Dateien, Ordner und Laufwerke von Laptops oder PCs gesichert werden können. Außerdem kann die automatische Sicherung auf eine bestimmte Uhrzeit und einen bestimmten Tag festgelegt werden, um sicherzustellen, dass sie regelmäßig durchgeführt wird.

Die Executive Fingerprint Secure HDD kostet in der 1 TB-Version 97,99 Euro und die 2 TB-Variante ist für 122,99 Euro zu haben.

Die Executive Fingerprint Secure SSD mit 512 GB kostet 104,99 Euro und die 1 TB-Ausführung ist für 159,99 verfügbar.

www.verbatim.de