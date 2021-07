Sony Xperia 1 III im exklusiven Vorbesteller-Bundle

Das neue Premium-Smartphone Xperia 1 III liefert nicht nur neueste 5G-Geschwindigkeit sondern ist jetzt auch im exklusiven Vorbesteller-Bundle mit Kopfhörern, TIDAL und Joyn PLUS+ Mitgliedshcaft erhältlich.

Das Xperia 1 III verfügt über das weltweit erste variable Teleobjektiv in einem Smartphone. Darüber hinaus überzeugt es mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz, die erstmalig in einem Smartphone mit einem 4K HDR OLED Display kombiniert wird. Das Xperia 1 III ist ab sofort vorbestellbar.

Exklusive Vorteile für Vorbesteller

Käufer, die sich im Zeitraum vom 15.07.2021 bis 31.08.2021 für ein Xperia 1 III entscheiden, dürfen sich über ein exklusives Bundle freuen.

Wer sein neues Xperia 1 III von Sony vorbestellt und registriert erhält eine dreimonatige Mitgliedschaft des Streaming-Dienstes TIDAL (TIDAL HiFi), einen 3-Monate-Premiumzugang für den Streaming-Dienst Joyn PLUS+ sowie einen WH-1000XM3 Over Ear-Kopfhörer von Sony, im Gesamtwert von rund 450 Euro dazu. Mit dem kabellosen Kopfhörer WH-1000XM3 genießt der Nutzer dank der preisgekrönten Noise Cancelling-Technologie von Sony alle Inhalte in höchster Klangqualität ohne Ablenkungen durch die Welt um ihn herum und ist bei Bedarf über den Quick Attention-Modus sofort wieder mit ihr verbunden.

TIDAL liefert mit seiner über 70 Millionen Titel umfassenden Musikbibliothek den Sound für jede Lebenslage. Über den hochwertigen HiFi-Zugang können Nutzer ihre Musik sogar in Studioqualität streamen und somit einen einzigartig klaren und voluminösen Klang erleben. Zudem unterstützt TIDAL HiFi auch Dolby Atmos sowie 360 Reality Audio-Technologie von Sony.

Streaming-Liebhaber lieben es – der Premium-Zugang Joyn PLUS+ bietet Abonnenten Zugang zu Filmen, Serien sowie über 70 Live-TV-Sender inklusive acht Pay-TV-Sender. Darüber hinaus gibt es bei Joyn PLUS+ immer neue Originals und exklusive Inhalte – und das alles ohne Satelliten- oder Kabelanschluss, in brillanter HD-Qualität.

Premium neu definiert

Das neue Premium-Smartphone Xperia 1 III setzt in Sachen Smartphone-Fotografie neue Maßstäbe. Es überzeugt mit einer Kamera, die gemeinsam mit den Experten der Alpha-Serie von Sony entwickelt wurde. Das Xperia 1 III ist erstmals mit einem variablen Teleobjektiv ausgestattet, das eine Brennweite von bis zu 105 mm erreicht und dank des Dual PD-Sensors einen schnellen Autofokus liefert. Für hohe Leistung und Geschwindigkeit sorgen der Qualcomm Snapdragon 888 Prozessor mit 5G Mobile Plattform und Android 11. Ein 4.500 mAh großer Akku liefert die nötige Ausdauer. Das Xperia 1 III verfügt darüber hinaus über das weltweit erste 6,5″ (16,5 cm) CinemaWide 4K HDR OLED Display mit 120 Hz Bildwiederholrate. Audiophile Nutzer dürfen sich über den Verbleib der 3,5 mm-Klinkenbuchse, die Integration von Premium-Software wie DSEE Ultimate, 360 Spatial Sound sowie Stereolautsprecher auf der Vorderseite freuen, die nicht nur 40 Prozent lauter sind sondern auch 360 Reality Audio ausgeben.

Preise und Verfügbarkeit

Das Xperia 1 III ist ab dem 15. Juli 2021 in den Farben Schwarz und Violett für 1.299 Euro vorbestellbar, den kabellosen Kopfhörer WH-1000XM3 mit Noise Cancelling sowie eine dreimonatige Gratis-Mitgliedschaft bei TIDAL und Joyn PLUS+ im Gesamtwert von 450 Euro gibt es bei der Vorbestellung inklusive.

www.sony.de