Samsung verlängert PremiumPlus Aktion – dieses Mal mit attraktiven Angeboten für ausgewählte Produkte des Lifestyle TV-Portfolios und der Premium-Soundbars.

Kunden, die bis zum 4. August 2021 ein Aktionsgerät erwerben, können sich zwischen einer Cashback-Prämie in Höhe von bis zu 600 Euro und einer Produktzugabe entscheiden. Je nach Aktionsgerät stehen dabei hochwertige Soundbars, das Galaxy S20 oder die Galaxy Buds Live zur Wahl.

Mit seinem Lifestyle-Portfolio schafft Samsung eine beeindruckende Synergie aus elegantem Design und hochauflösenden Bildern. Die Modelle der Serie setzen auf moderne Technologien und avancieren in nahezu jeder Umgebung zu stilvollen Hinguckern. Nutzer, die schon länger mit dem Gedanken spielen, sich ein Produkt aus dem Lifestyle TV-Sortiment von Samsung zuzulegen, können sich auf die Verlängerung von Teilen der PremiumPlus Aktion freuen.

Bis zum 4. August 2021 sind die Lifestyle-TVs The Frame2 und The Terrace3 sowie der 4K-Ultrakurzdistanz-Projektor The Premiere Teil der PremiumPlus Aktion, die Kunden selbst die Wahl lässt, ob sie sich beim Kauf eines Aktionsmodells für eine Cashback-Prämie oder eine kostenlose Produktzugabe entscheiden. Für eine raumfüllende Klangkulisse sorgen derweil die Premium-Soundbars HW-Q950A und HW-Q900A, die das Aktionsportfolio komplettieren.

Hochwertige Produktzugaben oder Cashback

Je nachdem, für welches Aktionsgerät sich Kunden entscheiden, warten neben attraktiven Cashback-Deals unterschiedliche Produktzugaben auf sie. So lockt der Outdoor-TV The Terrace etwa mit einer Cashback-Prämie von z.B. 600 Euro bzw. der Soundbar HW-LST70T als kostenloser Zugabe. Käufer von The Frame erhalten entweder die Soundbar HW-S60A oder eine Cashback-Prämie von z.B. 300 Euro.

Einen ganz besonderen Deal können Kunden darüber hinaus auch mit dem 4K-Ultra-kurzdistanz-Projektor The Premiere machen. Hier wartet alternativ zur Cashback-Prämie von z.B. 600 Euro oder ein nagelneues Galaxy S20 als Produktzugabe. Um auch unterwegs von einer beeindruckenden Klangkulisse zu profitieren, gibt es beim Kauf der Premium-Soundbars HW-Q950A und HW-Q900A die Galaxy Buds Live dazu. Die Cashback-Prämie liegt hier bei 125 bzw. 100 Euro.

Direkt im Samsung Online Shop bestellen oder nachträglich registrieren

Kunden können ihr Gerät wie gewohnt über den Samsung Online Shop unter samsung.com/de bestellen oder beim Fachhändler kaufen. Bei der Bestellung im Samsung Online Shop wird der jeweilige Cashback-Betrag automatisch vom Verkaufspreis des Produkts abgezogen.

Kauft der Kunde sein Aktionsgerät bei einem teilnehmenden Händler, zahlt er zunächst den üblichen Preis und kann das Gerät nachträglich ganz einfach unter samsung.de/premiumplus registrieren. Ist dies erfolgreich erledigt, erhält der Käufer die Gutschrift des Cashback innerhalb von 45 Werktagen auf sein Konto überwiesen. Wichtig ist hier, dass das Gerät mit einem länderspezifischen Modell-Code gekennzeichnet sein muss, der es zur Teilnahme an der Aktion berechtigt. Die entsprechenden Produkte inklusive Modell-Codes sind in den Teilnahmebedingungen unter samsung.de/premiumplus zu finden.

Der Aktionszeitraum von Samsung PremiumPlus verlängert sich bis zum 4. August 2021. Registrierungen der im Handel erworbenen Produkte sind bis zum 18. August 2021 online möglich. Bei Fragen zum Registrierungsprozess können sich Kunden unter der Telefonnummer 06196 / 77555 – 12 oder per E-Mail an aktionen@samsung.de an den Samsung Support wenden.

www.samsung.de