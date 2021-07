WIKO Power U30, einmal laden, 4 Tage Spaß

WIKO „Lets Power-Up“, die neue Generation der Einsteiger-Smartphones von WIKO glänzt mit unerreichten Akkulaufzeiten.

Power U30, das Top-Modell der neuen WIKO Smartphone-Generation macht Spitzen-Technologie zu einem kleinen Preis verfügbar. Mit einmal Laden bietet es bis zu vier Tagen mobile Phone-Freiheit.

Der extrem ausdauernde 6.000 mAh Akku mit KI-getriebenem Powermanagement und Schnellladefunktion ist das Herzstück des neuen WIKO POWER U30. Nachdem schon die erfolgreiche Vorgänger-Serie VIEW dreieinhalb Tage Akkulaufzeit geboten hatte, liefert das POWER U30 bei durchschnittlicher Nutzung nun vier Tage Freiheit von der Steckdose – zertifiziert vom unabhängigen Prüfinstitut DXOMARK. Hier erreicht das POWER U30 in der Testkategorie „Autonomy“ mit 98 Punkten locker den ersten Platz im Ranking. Im Standby hat das POWER U30 sogar Strom für bis zu 891 Stunden oder fast fünfeinhalb Wochen. Das Laden erfolgt über einen USB-C-Anschluss.

Der Power-Akku liefert die Energie für ein in dieser Klasse herausragendes Smartphone-Erlebnis: So sorgt der 2,3 GHz-Octacore-Prozessor mit 64 GB internem Speicher (erweiterbar um bis zu 256 GB per MicroSD-Karte) und 4 GB RAM für eine superflüssige Bedienung auch beim Öffnen von Apps, beim Filmen oder bei Casual Games. Das POWER U30 läuft auf dem aktuellen Android 11-System und verfügt über zwei Slots für NANO-SIM-Karten. Es lässt sich auch mit Gesichtserkennung oder über einen Fingerabdrucksensor entsperren.

Die 16,7 Millionen Farben des 6,82 Zoll-Displays in HD+-Qualität machen das POWER U30 zu einem leuchtenden Beispiel für Smartphone-Spaß. Die Hauptlinse der Dreifachkamera verfügt über 13 MP, dazu kommen eine 2 MP-Linse für den Blur-Effekt und die Frontlinse für Selfies mit 8 MP. Selbstverständlich stehen Effekte und Optionen wie Face Beauty, Bokeh-Modus, Zeitraffer, Live Filter, KI-Modus, HDR, Motion Foto, Google Foto oder Google Lens zur Verfügung. Auch der bekannte Google Assistant-Knopf ist wieder dabei. Das POWER U30 gibt es in den attraktiven Trendfarben Carbone Blue, Midnight Blue und Mint.

Dank des günstigen Preises von nur 179,99 Euro macht das POWER U30 viele High-End-Smartphone-Technologien erstmals für alle zugänglich. WIKO hat sich bei der Entwicklung der neuen Generation der POWER U-Smartphones vor allem an den Bedürfnissen der Nutzer orientiert: Im Zentrum steht die Freiheit, dank einer herausragenden Akkulaufzeit alle bekannten und nützlichen Funktionen der mobilen Kommunikation in bester Qualität möglichst lange genießen zu können. Neben dem Flaggschiff POWER U30 werden weitere Modelle folgen, die dieses Prinzip auch in noch tieferpreisige Marktsegmente hineintragen.

