StreamView bringt den neuen Nokia Satellite Receiver 7000 für HDTV Empfang auf den Markt.

Im Falle einer DVB-S/S2-Abschaltung bietet der neue Nokia DVB-Receiver eine kostengünstige Alternative zum Kauf eines neuen Fernsehers. Mit geringen Investitionskosten und einer benutzerfreundlichen Bedienung ermöglicht der Nokia Satelliten-Receiver 7000 sofortigen Zugriff auf alle frei empfangbaren nationalen Sender und bringt Live-TV Programme in High Definition oder Standard Definition auf den heimischen Fernseher. Den Receiver einfach an den Fernseher und die Satellitenantenne anschließen, einen der vorkonfigurierten Satelliten, Astra oder Eutelsat Hotbird auswählen, dem eingebauten Installationsassistenten folgen und Filme, Serien und Sportsendungen aus dem nationalen TV Program genießen. Mit vollem Zugriff auf die Details des aktuellen und folgenden Programmes leifert der Receiver eine optimale Übersicht für den Nutzer, der schnell zwischen den Lieblingssendungen, Filmen, Dokumentationen und Sportbeiträgen zappen kann. Um die lange Suche nach dem Abendprogram zu vereinfachen, bietet der Receiver auch die Möglichkeit personalisierte Listen zu erstellen und Kanäle in Favoritenlisten nach Genre, Familienmitglied oder anderen Vorlieben zu sortieren.

Umfangreiche Funktionen

Der Nokia Satellite Receiver 7000 verfügt über einen DVB-S/S2-Empfang und verarbeitet den neuen H.265 Standard. Zudem unterstützt der Receiver Dolby® Digital Plus sowie eine Auflösung von bis zu 1080i und 720p und bietet zahlreiche bedienerfreundliche Funktionen, unter anderem für Teletext und Timer. Dank des zusätzlich integrierten USB 2.0-Anschlusses können Videos, Fotos, Sport und Filme auch von einem externen Gerät[1] abgespielt werden. Für Konnektivität sorgen ein HDMI-, ein AV-Ausgang und ein S/PDIF Koaxialanschluss, der mit einem Heimkino, einem Audioverstärker oder jedem anderen Gerät, welches digitales Audio unterstützt, verbunden werden kann.

Die elegante Fernbedienung des Nokia Receivers ist ergonomisch geformt und verfügt über ein kompaktes Design, das gut in der Hand liegt. Mit der TV-Guide Taste können sofort die aktuellen und folgenden Programme abgerufen oder ein Timer problemlos eingestellt werden.

Der neue Nokia Receiver ist einfach einzurichten und mit jedem Fernsehgerät kompatibel, das über einen HDMI- oder analogen Audio-Video Anschluss (Scart oder Cinch) verfügt.

Der Receiver ist in einem eleganten Schwarzton gehalten und vereint den bekannten Stil und das minimalistische Design, für das die Marke Nokia bekannt ist.

Der Nokia Satellite Receiver 7000 ist europaweit online unter nokia.streamview.com zu einem unverbindlichen Verkaufspreis von 39,90 Euro verfügbar. Updates sind auf nokia.com zu finden.

www.nokia.com