Kabelloser Glaslautsprecher LSPX-S3 von Sony

Mit seiner schlanken, eleganten Optik fügt sich der kabellose Glaslautsprecher LSPX-S3 von Sony perfekt in jedes Interieur ein.

Ein Hochtonlautsprecher aus organischem Glas sorgt für einen raumfüllenden, außergewöhnlich klaren Klang. Weiches, wie Kerzenlicht flackerndes Licht, schafft dabei eine entspannte Atmosphäre. Dank 8 Stunden Akkulaufzeit lässt sich der Lautsprecher leicht in jeden Raum mitnehmen.

Mit einem Hochtöner aus organischem Glas und Kerzenlichtmodus bietet der LSPX-S3 die perfekte Kombination aus großartigem Klang und stimmungsvoller Beleuchtung. So sorgt er im Nu überall im Haus für eine schöne Atmosphäre.

Kristallklarer Klang

Der minimalistische und elegante, tragbare Heimlautsprecher erzeugt einen atemberaubenden Sound. Zu verdanken ist das der Advanced Vertical Drive Technologie, bei der drei diskret am Ende der organischen Glasröhre angebrachte Aktuatoren den ganzen Glas-Hochtöner vibrieren lassen, sodass sich der Klang im gesamten Raum ausbreitet.

Mit seinem Hochtonlautsprecher aus organischem Glas erzeugt der LSPX-S3 klare und kraftvolle Höhen. Der Lautsprecher verteilt den Sound gleichmäßig, sodass die Musik jeden Winkel des Raumes erfüllt und schafft dabei eine entspannte, behagliche Atmosphäre.

Darüber hinaus verfügt der LSPX-S3 über einen integrierten 46-mm-Lautsprecher, der für ausgewogene Mitten sorgt und einen Passivradiator für klare Bassklänge. Wer sich noch sattere Bässe wünscht, wählt einfach den „Bass Boost Modus“ in der Sony | Music Center App. Der LSPX-S3 ist Bluetooth-kompatibel und mit der LDAC-Technologie ausgestattet, die hohe Qualität bei der Übertragung gewährleistet.

Wer möchte, kann auch zwei Glaslautsprecher mit Stereo-Pairing verbinden. Jeder der beiden Lautsprecher kann dann als linker oder rechter Audiokanal fungieren.

Perfekt für jede Wohnumgebung

Mit seinem eleganten Design passt der LSPX-S3 in jeden Raum – gleich, ob er im Schlafzimmer für einen musikalischen Start in den Tag sorgt, oder abends das Wohnzimmer in sanftes Licht taucht. Der Sockel ist mineralisch-silberfarben gehalten, hat eine satinierte Oberfläche und einen Boden aus Textilgewebe. Das dezente Design, die glatte Oberfläche und die hochwertige Metallverarbeitung sorgen dafür, dass sich der LSPX-S3 hervorragend in jedes Wohnambiente einfügt.

Stimmungsvolle Beleuchtung

Im Kerzenlichtmodus schafft der LSPX-S3 eine besonders schöne Atmosphäre. Er flackert dann wie eine Kerze, wahlweise hell für den allgemeinen Gebrauch oder sanft zum Ausklang des Abends. Das Licht lässt sich zudem so synchronisieren, dass es im Takt der Musik pulsiert. Der LSPX-S3 bietet vier verschiedene Beleuchtungsmodi und 32 Helligkeitsstufen. Durch einfaches Verschieben des Berührungssensors kann die Helligkeit leicht an die jeweilige Stimmung angepasst werden.

Der Glaslautsprecher ist auch der ideale Begleiter zum Einschlafen: Mit Musik und sanftem Licht sorgt er für perfekte Entspannung. Ein Sleep Timer (Abschaltautomatik) hilft, die Einschlafzeit einzuhalten. Außerdem verfügt der LSPX-S3 über ein integriertes Mikrofon, sodass die Nutzer überall in der Wohnung geschäftliche Anrufe entgegennehmen können, was das Arbeiten im Homeoffice erleichtert.

Der LSPX-S3 ist klein und kompakt. Sein Akku liefert Strom für bis zu 8 Stunden und lässt sich über die USB Typ-C-Ladefunktion bequem aufladen. So kann der Lautsprecher leicht von Raum zu Raum getragen werden und überall mit Musik und Beleuchtung für gute Stimmung sorgen.

Der neue Glaslautsprecher ist um Preis von 350,00 Euro verfügbar.

www.sony.de